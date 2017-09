Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak o motivima napada na Dinamovog trenera Marija Cvitanovića, razgovarao je ispred sjedišta kriminalističke policije s uglednim kriminalistom Željkom Cvrtilom.

Gospodine Cvrtila, je li ovo što se dogodilo klasična sačekuša?

Da, naravno. Radi se o klasičnoj sačekuši, koja je bila pred ulazom u stan (Dinamovog) trenera. Naravno da su napadači bili obavješteni o točnom tajmingu njegovog kretanja i gdje će on točno završiti i u kojem smijeru je krenuo. Tamo su ga sačekali.

Je li ovo bio pokušaj ubojstva ili neko upozorenje?

Po ozljedama bi se više reklo da se radi o jednom upozorenju nego, nego pokušaju ubojstva, zato što bitan dio tijela, odnosno glava, u ovom slučaju nije napadnuta, iako vidimo da on ima obrambenu ozljedu, znači prijelom ruke. Očito se branio. Možda je ipak išla ta palica prema glavi ali ozljede glave, kao što vidimo, nisu značaje.

Iz Vašeg dugogodišnjeg iskustva, gdje treba tražiti motive ovog napada?

Motive treba tražiti na različitim stranama. Najčešće su oni osobni ili iz poslovnog kruga. Poslovni krug je nogomet i moguće je da tu postoji neki motiv, ali naravno da motiv može biti i nešto što uopće nije povezano s nogometom. On (Cvitanović) tvrdi da ima potpuno čist život i da se bavi samo nogometom i da nema nikakvih osobnih problema, tako da sam siguran da će policija sve moguće verzije pa i motiv koji bi bio sa strane, uzeti u obzir.

Prije desetak godina brutalno je pretučen i bivši trener Hajduka Luka Bonačić, a on je tad tvrdio da su njegovo premlaćivanje naručili menadžeri nekih od Hajdukovih igrača. Može li i ovdje biti sličan slučaj?

Naravno da bi jedan od motiva sa strane mogao biti i takav motiv. Između ostalog, motiv dolazi iz njegovog poslovnog kruga. Ne znam da li bi se netko odlučio na takve poteze, ali ništa nije isključivo.

Može li se ovaj napad povezati s onim iz Tomislavgrada, na Zdravka Mamića?

Naravno da se može povezati. Mi stalno čujemo takve izjave iz Dinama, da je čitav Dinamo napadnut, čitava Uprava i da je problem zapravo u huliganstvu i taj motiv može doći odande, iako ja nisam siguran da motiv dolazi s te strane.

I za kraj, 95 posto ovakvih slučajeva brutalnih premlaćivanja se nikad ne rješe. Zašto je to tako i hoće li se ovaj slučaj riješiti?

Policiji je teško ući u trag (počinitelju/počiniteljima) posebice kad nemaju motiv, znači nemaju jednu startnu liniju otkud će krenuti u istragu. To je jedna stvar. Druga stvar je da policija u tim krugovima nema svoje ljude, svoje doušnike. To su visoki krugovi gdje je teško doći do takvih ljudi i naprosto onda ne mogu ući u trag i ne mogu ući u istragu, a često žrtve i same šute o mogućim motivima napada, odnosno ne žele otkrivati neke svoje poslove koji javnosti nisu poznati.