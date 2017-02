12:20 - U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorio je Drago Prgomet. Poručio je da Imunološkom ne treba Povjerenstvo nego tim za spašavnaje. S ciljem utvrđivanja odgovornosti ipak će, rekao je Prgomet, podržati osnivanje povjerenstva. ''Nismo skloni podržati povjerenstvo koje će poslužiti kao poligon za jačanje mišića uoči lokalnih izbora'', dodao je.

12:15 - ''Iznijeli ste nekoliko podataka koji bi mogli zbuniti javnost, pogotovo bolesnike. Činjenica je da je Imunološki proizvodio dobre lijekove, ali ne postoji lijek koji bi bio tako stoposto učinkovit za karcinom'', osvrnuo se Drago Prgomet na dio izlaganja Branimira Bunjca.

''Vi ste sigurno osoba koja ima veće stručno znanje ali isto tako želim reći da ovo što sam danas rekao nije utemeljeno na internet pretraživanjima nego na razgovorima sa stručnjacima. Oni tvrde da je u nekim slučajevima taj lijek bio gotovo sto posto uspješan, ne uvijek, ne kod svakog tretmana, ali u nekim slučajevima da'', odgovorio je Bunjac i dodao da istraživanja treba nastaviti.

12:07 - ''Ministar zna o čemu se radi. Ministar bi po mojoj skromnom mišljenju trebao biti osoba koja odlučuje, on je osoba koja zna istinu, ali ništa ne poduzima. Postavlja se pitanje tko vlada u Hrvatskoj, tko je taj koji se nalazi iznad ministra, iznad premijera, imamo pravo sumnjati da je taj nevidljivi gospodar profit'', rekao je Bunjac odgovorajući na repliku Gordana Marasa koji se zapitao zašto Vlada RH i dalje ne stoji čvrsto iza Imunološkog.

11:45 - Branimir Bunjac rekao je da je ''kronologija Imunološkog dugačka, ali da se cijelo vrijeme čini da se radi o jednom te istom modelu''.

''Želim da javnost zna da bitka za Imunološki i dalje traje, a stvari za sada idu u lošem smjeru'', rekao je Bunjac.

Bunjac se prvi javio i za raspravu u ime Živog zida za vrijeme koje je nabrojao lijekove bez kojih smo ostali zbog situacije u Imunološkom. Među ostalim, rekao je da više nemamo cjepivo protiv tetanusa koje je Imunološki proizvodio za 7 kuna.

''Mi ne samo da smo izgubili sve lijekove i cjepiva, nego i pravo na proizvodnju krvne plazme. Ljudi se rugaju da naši ljudi umjesto krvnih pripravaka dobivaju znoj iz srednje Afrike'', rekao je.

''Mi smo doveli Imunološki do samog ruba propasti samo zato što je bio previše dobar. Imamo veliku tradiciju uništavanja svega što je vrhunsko kod nas. Mi kad imamo kvalitetu mi se nje odričemo, a to je vrlo žalosno jer mogli bi sami odlučivati o svojoj sudbini'', rekao je Bunjac.

11:25 - ''Kad se radi o institucijama, znam da ste i sami prijavili korupciju u Sinju za vrijeme Domovinskog rata, do dana današnjeg Državno odvjetništvo nije pronašlo tu ništa sporno. Matematika ne laže, revizija otkrije, vidi se koliko brojeva fali, postavlja se pitanje tko je odgovoran. Ako nitko nije odgovoran, onda se šalje poruka svima da kradu, neće biti sankcionirani. Evo kolega Pernar je bio kod gospodina Cvitana, državnog odvjetništva i kaže mi da nakon kraćeg razgovora gospodin Cvitan mu je rekao da on smatra da Ivo Sander nikad neće biti osuđen. Kad vam glavni državni odvjetnik kaže da misli da bivši premijer neće biti osuđen, meni od 26 godina to je strašna poruka, strašna poruka da je postojalo djelo, a nema kazne'', rekao je Sinčić odgovarajući na repliku Mira Bulja i dodao da ne želi živjeti u takvom društvu.

11:17 - ''Danas uvozimo krvnih preparata i lijekova tko zna koliko jer su mešetari, uvozni lobi, ciljano doveli do ovoga i ovo Povjerenstvo je dobar prijedlog, ali iz iskustva dosadašnjeg povjerenstvima se malo toga riješilo'', rekao je u Saboru Miro Bulj i dodao da unatoč tome podržava osnivanje ovog povjerenstva.

''Nema ništa protiv vaše inicijative, ali...''

11:14 - ''Ja osobno nema ništa protiv vaše inicijative, no ono što želim reći je da osobno smatram da je puno važnije baviti se budućnošću. Vaša inicijativa neće doprinijeti da Imunološki stane na noge ako se ne bavimo budućnošću'', rekao je Sinčiću Željko Jovanović kojem je zasmetalo što je Sinčić izjednačio sve stranke koje su se u prošlosti bavile Imunološkim.

''Vaša inicijativa imat će smisla jedino ako iz nje proizađe terapija za Imunološki'', rekao je Jovanović.

11:06 - Ivan Lovrinović prvi je replicirao Sinčiću. Izrazio je zadovoljstvo jer je ''pokrenuto ovo pitanje od važnosti za nacionalnu sigurnost''.

''Iznijeli ste niz činjenica o stanju od 1990. i ukazali na čitav niz kriminalnih radnji. Na to da su slučajevi prijavljeni, a da se ništa nije napravilo. Ono što me zanima je zašto sve garniture do sada nisu riješile ovaj problem provorazredne važnosti za RH i što bi trebalo napraviti, imate li povjerenja da će ovaj Sabor formirati istražno povjerenstvu?'', upitao je Sinčića.

Sinčić mu je odgovorio da je tragedija u ovom slučaju propadanja da institucije nisu odradile svoj posao. ''Zato sam tražio Sabor kao krovnu instituciju da vidi zašto njezine institucije nisu radile svoj posao i da ih sankcionira'', rekao je Sinčić.

''Imunološki je tema na kojoj će u Hrvatskoj pobijediti ili kriminal ili znanje''

11:02 - ''Mislim da je svima nama jasno kakva je važnost Imunološkog zavoda. Ne radi se samo o novcu nego o zdravlju građana. Bitno je odakle dolaze krvni preparati'', rekao je Sinčić koji je za vrijeme svog izlaganja zastupnike podsjetio na prošlost Imunološkog zavoda.

''Moramo se okrenuti politici odgovornosti. Imunološki je tema na kojoj će u Hrvatskoj pobijediti ili kriminal ili znanje'', rekao je.

''Zbog naše budućnosti, naše djece, pozivam vas da se uključite ne samo u raspravu nego i u sam rad povjerenstva'', pozvao je Sinčić kolege zastupnike i dodao kako se nada da se svi slažu oko toga da Imunološki treba spasiti.

10:37 - ''Naša inicijativa nije protiv jedne određene stranke ili osobe, nego protiv svih dosadašnjih politika i tražimo odgovornost. Tražit ćemo glasanje o ovoj temi pojedinačno da građani vide imenom i prezimenom tko to želi sakriti, a tko razotkriti veleizdaju koja je napravljena uništavanjem Imunološkog zavoda'', poručio je Sinčić u Saboru.

10:33 - Za govornicu je stao Ivan Vilibor Sinčić. Govorit će o prijedlogu 30 zastupnika da se osnuje Istražno povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda.

''Nadam se da će Sabor shvatiti krucijalnu važnost Imunološkog zavoda. Ako gledamo širu sliku u našoj zemlji se najvrjednije tvrtke uništavaju'', rekao je Sinčić.

''Zapitat će se akteri sličnih slučajeva kada će doći red na njih i sigurno neće mirno spavati. Hrvatski narod vapi za odgovornošću'', rekao je Sinčić i dodao da su kao stranka obećali uvesti politiku odgovornosti.

Više klubova zastupnika tražilo stanku

10:31 - ''Ja bih molio da klub HDZ-a da zastupniku Mesiću mjesto s kojeg može bolje vidjeti ekran za glasovanje, jer nas je optužio da smo uvijek protiv svega što dođe iz Vlade, a sad smo glasali 'za' za osam zakona'', rekao je na početku izlaganja Arsen Bauk.

''Vrlo siguran sam da će institucije utvrditi da političke osobe s ovim (isplata dnevnica) nemaju veze, ne mogu to tvrditi sto posto, ali mogu s velikom vjerojatnošću. Činjenica je iz nalaza revizije da su za ove dnevnice mjesecima znali svi osim ljudi koji se spominju u medijima'', poručio je.

''Možda Mesić želi neutralizirati napade s desnice, ali ne bojte se, mi ćemo vas braniti'', rekao je Bauk i dodao da bi bilo dobro pustiti institucije da rade svoj posao.

''Što se tiče transparentnosti za to služi državna revizija, da utvrdi što se radilo'', rekao je Bauk i napomenuo da je 307 tisuća kuna manji trošak za savjetnike nego što će jedan savjetnik ministra Stiera dobiti za 4 godine.

10:25 - ''Klub HDZ-a zatražio je stanku vezano uz temu koja se pojavila u medijima o netransparentnom isplaćivanju deviznih dnevnica u vrijeme Vlade Zorana Milanovića. Znamo i upoznati smo s time da državne institucije već provode određene radnje, da se daju iskazi i mišljenja i mi apeliramo na institucije da taj postupak čim prije i profesionalnije privedu kraju kako bi javnost mogla znati komplentnu istinu. Nismo došli prozivati ovdje s govornice na kolektivnu odgovornost kako su nas kolege znale prozivati dijelom zločinačke organizacije. Ono što je problem, je da se naše apele dok smo bili u opoziciji, a vezano uz tematiku trošenja sredstava, sustavno ignoriralo. Podsjetit ću vas da smo mi iz kluba HDZ-a u ožujku 2014. postavili pitanje Vladi tko koristi službene kartice i aute. Odgovor nismo dobili godinu i 2 mjeseca nego tek nakon 4 požurnice. Isto pitanje bilo je postavljeno tadašnjem premijeru Milanoviću koji je odbio bilo kakve naše insinuacije da ga to trebamo pitati'', rekao je Jasen Mesić u ime Kluba HDZ-a.

''Tko od nas više može vjerovati u te brojke (iz odgovora) nakon informacije koja se pojavila o troškovima putnih troškova'', rekao je Mesić.

''Tko može vjerovati na odgovor na pisani upit saborskog zastupnika nakon ove situacije koju imamo'', ponovio je.

10:20 - ''Jasno je, u Vukovaru dolazi do urušavanja gospodarstva, s radom su prestale dvije tvrtke, 100 ljudi je ostalo bez posla. Imamo Biodizel Vukovar u kojem su mi ukazali da u Hrvatskoj nitko u gorivo ne miješa biodizel i oni nemaju kome isporučivati, stali su s proizvodnjom. 30 ljudi je ostalo bez radnog mjesta. Još veća prijetnja je sustav Borovo d.d.. Došli su u jako tešku situaciju gdje predstečajna nagodba pokazuje da nešto ne štima'', rekao je Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta. Dodao je da ''ako Borovo klekne na koljena, onda bismo mogli razgovarati vrlo brzo o istražnom povjerenstvu i za Borovo i za Badel''.

''Ovo je pitanje o kojem trebamo razgovarati i kakve zakone trebamo donositi'', rekao je.

10:15 - Silvano Hrelja za govornicom je rekao da ne vidimo u kakvom su stanju naši građani s ispod 1600 kuna prihoda. Spomenuo je i kategoriju građana koji kao samci mjesečno žive s oko 1900 kuna primanja.

''Možemo slobodno tvrditi da imamo 700 tisuća građana koji žive oko ili ispod prihodovnog cenzusa. Možete zamisliti što znači organizirati si život u tim okolnostima'', rekao je Hrelja.

10:09 - Goran Aleksić prvi je govorio nakon stanke.

''Uvažene kolegice i kolege i vi koji slušate na hodnicima moram vas obavijestiti da je Povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo postupak protiv guvernera Vujčića'', rekao je Aleksić pred govotovo praznom sabornicom.

''S nestrpljenjem čekam što će se dalje događati, a u međuvremenu poručujem HNB-u da počne raditi svoj posao'', poručio je Aleksić.

9:53 - Goran Aleksić zatražio je stanku u ime Kluba Živog zida i SNAG-e kako bi govorio o mogućem sukobu interesa guvernera Vujčića.

Zastupnik Silvano Hrelja zatražio je stanku zbog rastućem siromaštu u hrvatskom društvu.

Zastupnik Tomislav Panenić u ime Mosta zatražio je stanku zbog teškom stanju u gospodarstvu u gradu Vukovaru.

Jasen Mesić u ime HDZ-a tražio je stanku zbog troškova dnevnica. Podsjetimo, radi se o neopravdanoj isplati dnevnica za službena putovanja u Vladi 2015. godine.

Arsen Bauk (SDP) zatražio je stanku iz istih razloga kao prethodni klubovi, posebno zbog razloga koji je naveo HDZ. Određena je stanka do 10:05 sati.

9:43 - Zastupnici su sjednicu nastavili glasovanjem o raspravljenim zakonima - o zaštiti od nasilja u obitelji, ravnopravnosti spolova, zaštiti svjedoka, autorskom i srodnim pravima...

9:34 - Na početku današnje sjednice potpredjednik Sabora Željko Reiner predložio je dopunu dnevnog reda s 13 novih točaka.

Darko Milinović rekao je da se Klub HDZ-a protivi prijedlogu da se Zakona o logistici u zdvravstvu uvrsti po hitnom postupku jer, kaže, on trenutno ne bi riješio nikakve probleme u zdravstvenom sustavu.

Zastupnik Branimir Bunjac je rekao da se protiv nadopuni dnevnog reda jer još nisu riješili točke dnevnog reda s konstituirajuće sjednice. ''Kad ćemo mi to završiti kad ovim tempom radimo, mi to do Božića nećemo riješiti ovim tempom. Na ovaj način ovo nema smisla'', rekao je Bunjac.

Arsen Bauk rekao je da je SDP suglasan da točka pod rednim brojem 6 ide u redovnu proceduru.

Zastupnici su izrazili čuđenje jer se raspravlja o izvješću Olimpijskog odbora za 2014. godinu.

Glasovanje o raspravljenim točkama

Saborski zastupnicu u srijedu bi rad trebali nastaviti glasovanjem o raspravljenim točkama, nakon što dva tjedna za redom, kako je to petkom bilo uobičajeno, nisu o njima glasovali.

Tako bi u drugo čitanje trebali biti poslani zakoni o zaštiti od nasilja u obitelji, ravnopravnosti spolova, zaštiti svjedoka, autorskom i srodnim pravima.

Nakon glasovanja najavljena je rasprava o prijedlogu 30 zastupnika da se osnuje Istražno povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda.

Inicijativu je pokrenuo Živi Zid, a njihov čelnik Ivan Vilibor Sinčić nedavno je kazao kako ne vidi kome bi moglo i trebalo smetati da se utvrdi kako je došlo do stanja u kojem se trenutno nalazi Imunološki zavod.

Sinčić se o inicijativi oglasio na svom Facebook profilu.

''Sutra saborski zastupnici imaju priliku napraviti nešto revolucionarno u našoj politici.

Sutra kreće rasprava o osnivanju saborskog povjerenstva za istragu oko Imunološkog zavoda. Inzistirat ćemo da se povjerenstvo izglasa i da povjerenstvom predsjeda član Živog zida. Tek tada će se posao obaviti. Sutra započinje borba za Imunološki zavod'', napisao je u utorak. (Hina/Ma.B.)