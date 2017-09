Napeto na svjetskoj razini zbog testirane sjevernokorejske hidrogenske bombe. Velike svjetske sile na izvanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti nisu se mogle usuglasiti. Sjedinjene Države traže još oštriji pristup prema Pjongjangu, dok Rusija poziva da se odluke ne donose usijanih glava.

Seul je demonstrirao moć svoje vojske u vježbama s bojevim streljivom, dan nakon što je režim Kim Jong Una testirao hidrogensku bombu. A moguća su i nova testiranja.

"Predviđamo da bi Sjeverna Koreja mogla ispaliti interkontinentalni dalekometni projektil da pokaže kako su Sjedinjene Države u dometu njezina nuklearnog oružja", rekao je zamjenik južnokorejskog ministra obrane Chang Kyoung-Soo.

Južna Koreja razgovara s SAD-om koji bi prema korejskom poluotoku mogao poslati nosače zrakoplova i strateške bombardere.

"Na bilo kakvu prijetnju Sjedinjenim Državama i njezinim teritorijima, uključujući Guam, kao i naše saveznike, pružit ćemo masovan vojni odgovor koji će biti učinkovit i nadmoćan", poručio je američki ministar obrane Jim Mattis.

Vijeće sigurnosti UN-a slaže se da Sjeverna Koreja predstavlja prijetnju, ali imaju potpuno različite stavove oko toga kako neutralizirati tu prijetnju.

"Kim Jong Un želi da ga se prizna kao nuklearnu silu, ali ona se ne koristi za prijetnje. Ostale sile razumiju odgovornosti. Kim Jong Un to ne razumije. Njegovo ponašanje pokazuje da preklinje za ratom", kazala je američka veleposlanica pri UN-u Nikki Haley.

"Tražimo sve uključene strane da se odmah vrate razgovoru i pregovorima, to je jedini način za riješiti pitanja na korejskom poluotoku", rekao je ruski velepolsanik pri UN-u Vasilij Nebenžja.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će zaustaviti trgovinu sa zemljama koje posluju sa Sjevernom Korejom. No, ona možda i nije toliko ovisna o drugim zemljama za izradu hidrogenske bombe, kako nam objašnjava Tonči Tadić s instituta Ruđer Bošković.

"Oni imaju po svoj prilici vlastiti rudnik urana. Ako želi ići na plutonijski ciklus, što ide, onda mu ne trebaju centrifuge za obogaćivanje, nego se plutonij dobiva na isti način kao što je to htio Adolf Hitler. Tako da imate proizvodnju teške vode, stavite prirodni uran u reaktor s teškom vodom, dolazi do nuklearne reakcije koja vodi do tranformacije urana u plutonij 239, kojeg onda koristite za bombu", pojasnio je Tadić.



Znanje za to sve skupa je na internetu. Čovjek koji diplomira fiziku bi morao znati kako radi bomba i što je koji dio, kaže Tadić. Pretpostavlja se da će Sjeverna Koreja uskoro moći staviti hidrogensku bombu u dalekometni projektil, te gađati vrlo udaljene ciljeve.

