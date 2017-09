Slovenski premijer Miro Cerar rekao je u četvrtak navečer da je otkazao zagrebački susret s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem koji su dogovorili prije dva dana u New Yorku, a na kojem su trebali razgovarati o rješavanju hrvatsko-slovenskog graničnog prijepora, jer je Plenković u UN-u "službeno" odbacio arbitražnu presudu.

Kao razlog za otkazivanje susreta Cerar je u telefonskom razgovoru za RTV Slovenija naveo govor premijera Plenkovića u kojemu je kazao da je za Hrvatsku arbitražni sporazum kontaminiran i da zato Hrvatsku ne obvezuje, što je za Sloveniju koja inzistira na njegovoj provedbi po riječima Cerara neprihvatljivo.

"Mi ostajemo otvoreni za dijalog, ali samo ako Hrvatska prihvati arbitražnu presudu i bude spremna na suradnju za provedbu arbitražne presude", kazao je Cerar.

Cerar je ustvrdio da je prema ranijem dogovoru s Plenkovićen na sastanku u Zagrebu idućeg tjedna trebalo biti govora o arbitražnom rješenju i njegovoj primjeni, te da je sastanak sada nemoguć jer je hrvatski premijer stajalište kako je arbitraža za Hrvatsku kompromitirana, pa treba razgovarati o alternativnom rješenju priopćio vrlo "službeno" i pred međunarodnim auditorijem kao da ne namjerava odstupiti od prijašnje pozicije.

Premijer Plenković je rekao u četvrtak u govoru pred Općom skupštinom UN-a da je Hrvatska morala izaći iz arbitraže o granici sa Slovenijom koju je Slovenija kompromitirala i upozorio da takvo "nepoštivanje međunarodnog prava" obeshrabruje ostale države da sporove rješavaju uz pomoć treće strane.

Plenković i Cerar su u srijedu u New Yorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a izjavili kako su dogovorili da će se sastati 27. rujna u Zagrebu kako bi razgovarali o granici između dviju država.

Prema Cerarovim je riječima za Sloveniju i dalje na snazi stajalište da je arbitražna presuda konačno granično rješenje koje treba primijeniti.

Dodao je kako će Slovenija nastaviti s pripremama na provedbi arbitraže koju, kako je dodao, treba primijeniti najkasnije krajem ove godine, odnosno u roku od šest mjeseci od donošenja arbitražne presude.

Plenković: Hrvatska se pridržava međunarodnog prava

Premijer Andrej Plenković je u četvrtak u New Yorku rekao kako je upravo Hrvatska ta koja se pridržava međunarodnog prava odgovarajući na napade slovenskih dužnosnika da Hrvatska ne poštuje međunarodno pravo jer ne priznaje arbitražnu presudu o granici proizašlu iz procesa kojega je Slovenija kompromitirala.

Upitan o svom osvrtu na granični prijepor sa Slovenijom i odluku arbitražnog suda u njegovu govoru pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda, Plenković je rekao novinarima kako je Hrvatska zemlja koja je s obzirom na svoju veličinu posvećena i privržena provedbi međunarodnog prava.

"To je najveći zaštitnik zemalja naše veličine i stoga smatram da sve što radimo moramo u tom kontekstu voditi. Poruka je bila da u biti naglašavanjem onoga da ga se mi pridržavamo otklonimo neke spinove i teze da smo mi ti koji ga se ne pridržavamo. Dakle to je bio smisao te poruke i zato smo to u ovom trenutku vrlo jasno artikulirali i vjerujem da će tu doći i do malo većeg razumijevanja kod svih onih aktera koji su tu poruku čuli", rekao je Plenković.

Slovenija je zadnjih tjedana pokrenula diplomatsku ofenzivu vršeći pritisak na Hrvatsku da provede arbitražnu presudu o međusobnoj granici koju ne priznaje s glavnim argumentom da Hrvatska time ne poštuje međunarodno pravo.

Plenković je rekao u govoru pred Općom skupštinom UN-a da je Hrvatska morala izaći iz kompromitirane arbitraže o granici sa Slovenijom i upozorio da takvo slovensko "nepoštivanje međunarodnog prava" obeshrabruje ostale države da sporove rješavaju uz pomoć treće strane. (Hina)