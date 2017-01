Na suđenju zbog prijetnji, Tito Gubić je opet prijetio. I to ljubavnikom, navodnim tajnim agentom, za čija djela on kao neće odgovarati. Vikao je, bacao mikrofon, podrugljivo se smijao, plakao, a nakon presude - izvrijeđao i sutkinju.

Ni ovo ročište nije prošlo bez standardnog obrasca ponašanja - vike i revolta na ulazu u sudnicu.

Studenti prava ispunili su sudnicu i s nestrpljenjem čekali nastavak ročišta. Tito Gubić bio je uzrujan činjenicom da se suđenje snima.



S obzirom da se pozvao na neubrojivost zbog lijekova koje pije, sutkinja je naložila psihijatrijsko vještačenje.



''Određene psihičke poteškoće koje proizlaze iz stanja transrodne tranzicije kao i uporabe specifične hormonalne terapije, dinamiku samog događaja i situacione uvjete u kojima se nalazio te socijalnu komunikaciju da je to sve svakako utjecalo na njegovo vladanje i odlučivanje tako da je njegova mogućnost shvaćanja svojih postupaka kao i vladanja svojom voljom bila smanjena, ali ne i bitno'', rekao je psihijatra, sudski vještak.

Vještak je rekao - kako pati od histioničnog poremećaja ličnosti, kako tek stvara uvjete kako bi promijenio spol. A zatim je uslijedio uobičajeni postupak i okrivljenik mu ima pravo postavljati pitanja.



Zatim je mahao papirima kako se ne zove Tito Gubić. Vikao je kako nije kriminalac, kako je bio u policiji na razgovoru i ima novi psihijatrijski nalaz. S obzirom da su mu pitanja bila nesuvisla, vještak nije na njih odgovarao. Postupak je trebao krenuti dalje.

Uporno je tvrdio kako nije kriv, optuživao me da imam rođaka u policiji, kako sam ja zapravo napala njega. Pa je iz torbe prepune papira izvukao dokument za koji je tvrdio kako je dokaz koji potvrđuje da sam ja kriva.



Njegov branitelj je iznio kako smatra da se ne radi o prijetnji već tek o uvredi i kako ga treba osloboditi krivnje. Državno je odvjetništvo pak naglasilo kako uopće nije upitno bi li te prijetnje Tito Gubić izvršio nego sama njihova namjera: a ona je zastrašiti novinarku dok obavlja svoj posao. A to je direktna ugroza slobodi medija.



Nakon stanke od pola sata sutkinja je donijela presudu. ''Tito Gubić krivi ste. Izrekla sam vam zatvorsku kaznu u trajanju od 10 mjeseci. U izrečenu kaznu zatvora će vam se uračunati vrijeme koje ste do sad proveli u istražnom zatvoru. Znači od 28.rujna 2016. pa nadalje. Dužni ste nadoknadit troškove kaznenog postupka i to trošak na ime psihijatrijskog vještačenja'', sutkinja je obrazložila kako je olakotna okolnost nalaz psihijatra, a otegotna to što je već kažnjavan za isto ali i za druga kaznena djela. Pravo žalbe na presudu je 15 dana.

Kako se sve odvijalo u sudnici pogledajte u priloženom videu.

Od trenutka kada mi je prijetio do privođenja prošlo je tek nekoliko sati. Suđenje je trajalo svega mjesec dana. Za kazneno djelo prijetnje službenoj osobi dok obavlja svoj posao kazna je od 6 mjeseci do 5 godina. On je dobio 10 mjeseci.

Što sa svim drugim slučajevima?

U ovom su slučaju doista sve institucije posao odradile - besprijekorno i u najkraćem mogućem roku, za svaku pohvalu. Međutim, što sa svim drugim slučajevima? Recimo, parnica koju protiv njega vodi Renata Gredelj, kći muškarca s kojim je Tito Gubić bio u navodnoj vezi. Sklopio s njim ugovor o doživotnom uzdržavanju, životnom partnerstvu i samim tim postao nasljednik kuće trokatnice u Dubravi. Na ročišta u tom slučaju Tito Gubić ne dolazi - pošalje ispričnicu da je u istražnom zatvoru.

Renatinog oca Alojzija Cesara Gubić je obmanuo, potpisao ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o partnerskom odnosu prije no što je starac pao u komu. Tajni agent o kojem govori nestabilan je čovjek kojeg je zatočio u kuću, objavljivao na Facebooku sve dok policija nije čovjeka vrtila njegovoj obitelji koja je prijavila nestanak.

Renata je samo jedna u nisu koja ga je tužila. Izostanak s ročišta Tito Gubić opravdao je liječničkom potvrdom kako je na operaciji promjene spola u Beogradu. Ali očito krivotvorenom, jer mi smo ga snimili ispred kuće u Zagrebu. Laž je modus operandi, a ispričnice očito nitko ne vještači.

''S jedne strane sam sretna što je tamo gdje je da ne može činiti dalje zlo, da ne može obmanjivati cijeli sustav on obmanjuje sve gdje god stigne'', kaže Renata.

Uhićenjem je postao dostupan pravosuđu, ali to u Renatinom slučaju ništa ne vrijedi. Vodi dvije parnice protiv njega - za razvrgavanje braka i stjecanje imovine. Ali sustav je takav da su to građanske parnice pa se sam mora pobrinuti doći na sud.

''Prva rasprava u sporu za partnerski odnos je bila u rujnu i druga i sada 3. siječnja, a za imovinu je jedna bila u listopadu, jedna u studenom i također sad 5. siječnja, dakle tri rasprave do sada. Nije se pojavio ni na jednoj iako je uredno pozvan'', priča Renata.

A ako postupak krene dalje bez njega on se ima pravo žaliti na presudu, jer nije bio saslušan i tako vratiti spor na početak. I to bez obzira što nije saslušan zato jer je ročišta namjerno izbjegavao. Pa tako koristi sustav i piše ispričnice kako ne može doći jer je u istražnom zatvoru.

Dobra stvar je što je Državno odvjetništvo pokrenulo istragu zbog prijevare u slučaju Renatina oca. Također je i sud zabranio prodaju trokatnice, jer ju je Tito stavio na prodaju preko agencije za nekretnine. Renati se stalno javljaju novi ljudi koje je Gubić prevario.

''S kim god sam kontaktirala iz srama ne žele o tome govoriti niti se pojaviti u javnosti. Mene nije sram, ja sam ponosna na sebe, jer sam bar ovih nekoliko mjeseci možda spasila nekoga, da nije našao novu žrtvu'', rekla je Renata.

Nakon svega što se dogodilo Renati jedino što preostaje je imati strpljenja i nade da sporovi neće trajati ni približno prosjeku.