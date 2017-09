Noćas stiže jaka promjena vremena i osjetno hladniji zrak tako da nas sutra čeka najviše 18 do 19 stupnjeva.

Nešto toplije bit će na Jadranu, između 20 i 25 stupnjeva, ali uz jaku i obilnu kišu, moguće i jače nevrijeme te jako jugo, znači daleko od nekog lijepog vremena.

S talijanske strane približava nam se ciklona, a preko Hrvatske će se tijekom četvrtka premještati ove fronte. Iza hladne fronte nad našim područjem će se proširiti i osjetno hladniji zrak.

Već od ranih jutarnjih sati više-manje u cijeloj zemlji bit će oblačno i kišovito. Jedino će na Jadranu možda biti i malo sunca, no i to će prekidati grmljavinski pljuskovi. Na sjevernom dijelu i u Gorskom kotaru i Lici moguće je i jače nevrijeme praćeno jakom i obilnom kišom. Uz to će puhati i umjererno do jako jugo.

Poslijepodne nam se ne piše ništa bolje, čak se ni temperatura u odnosu na jutarnju neće previše promijeniti, no zato će se i te kako promijeniti u usporedbi s 26, 27 stupnjeva uj srijedu - u četvrtak će biti uglavnom oko 18 stupnjeva. Puhat će slab sjeveroistočnjak.

U istočni dio Hrvatske ova promjena stići će malo kasnije, no također će veći dio dana biti promjenjivo s povremenom kišom, moguće i grmljavinskim pljuskovima. I ovdje niže temperature, između 18 i 22 stupnja.

Najpogođenija područja ovom ciklonom bit će sjeverni dio Jadrana te Gorski kotar i Lika. Ovdje je moguće i neko jače nevrijeme praćeno grmljavinom, jakim vjetrom i velikom količinom kiše. Jugo će poslijepodne okrenuti na buru koja će u noći imati i olujne udare

U drugom dijelu dana frontalni sustav premještat će se na južni dio tako da su krajem dana i ovdje mogući jači grmljavinski pljuskovi uz jako jugo. Tamo se temperatura u četvrtak još neće previše promijeniti, bit će do 27 stupnjeva.

Nakon kiše doći će nam opet sunce i to već u petak i subotu kad će u sjevernijim krajevima uglavnom biti suho i barem djelomice sunčano. Polako će rasti i temperatura tako da će za vikend biti vrlo toplo. Nova kiša stiže nam već u nedjelju poslijepodne.

Na Jadranu će do kraja tjedna biti promjenjivo i kišovito s tim da će u petak i subota obilnija kiša i jaki pljuskovi padati u Dalmaciji, a u nedjelju na sjevernom dijelu. Puhat će jugo, samo u petak ujutro još bura u podvelebitskom dijelu.

