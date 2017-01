Fronta koja nam je donijela oborine odmaknula se od naših krajeva. U srijedu će nešto nestabilnije ostati jedino na krajnjem jugu, u gorju te na istoku zemlje.

Na jugu ujutro može biti kiše, dok bi u ostatku zemlje jutro ipak trebalo proći bez oborina. Posvuda će biti umjereno do pretežno oblačno, osim na sjevernom Jadranu gdje će prevladavati sunčano vrijeme.

Na kopnu slab do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu sjeverozapadnjak. Temperatura će ipak biti malo niža od današnje, tako će na kopnu biti od -5 do -9, na Jadranu od 2 do 7 stupnjeva.

U drugom dijelu dana i dalje će biti oblačnije, navečer u istočnijim predjelima može biti susnježice ili snijega. Uz slab do umjeren jugozapadnjak temperatura će biti do najviše 4 stupnja.

SLAVONIJA

Na istoku ostaje oblačno te nestabilno te bi u srijedu moglo biti slabe susnježice ili snijega. Uz slabo do umjereno jugo, temperatura će biti 2 do 3 stupnja.

SJEVERNI JADRAN

Na sjevernom Jadranu će biti sunčanije, dok će u gorju i dalje biti oblačno, ali uglavnom bez oborina. Na Jadranu će bura prolazno okrenuti na jugo i jugozapadnjak, a zatim će u noći na četvrtak ponovno zapuhati. Temperatura u gorju oko 1 do 2, dok će na Jadranu biti između 6 i 10 stupnjeva.

JUŽNI JADRAN

U Dalmaciji će prevladavati djelomice sunčano. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura će biti od 6 u Zagori do 12 na otocima.

KOPNO 3 DANA

Još u četvrtak ujutro može pasti malo snijega, nakon toga oborina više ne bi trebalo biti. No ono što nas čeka do kraja tjedna daleko je od idiličnog zimskog vremena. Postupno će biti sve hladnije pa bi za vikend temperature mogle biti i ispod -10. Osim toga, puhat će i jak, na udare i olujni sjeveroistočnjak.

MORE 3 DANA

Ne samo da će temperature krajem tjedna na kopnu biti u minusu, bit će i na Jadranu. Moguće je da ni tijekom dana ne prijeđu nulu, a osim niskih temperatura jaka, olujna, na udare i orkanska bura pojačavat će dojam hladnoće pa će se ponegdje činiti i hladnije nego u unutrašnjosti.