Svečanost obilježavanja Dana antifašističke borbe u Hrvatskoj počela je u četvrtak prijepodne u šumi Brezovica kod Siska u znak sjećanja na osnivanje prve naoružane antifašističke postrojbe u Hrvatskoj i okupiranoj Europi u Drugom svjetskom ratu - Prvog sisačkog partizanskog odreda, 22. lipnja 1941. godine.

Svečanost, u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista (SABA) RH, Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, počela je polaganjem cvijeća brojnih izaslanstava, među kojima su izaslanstvo SABA RH, Grada Siska i županije Sisačko-moslavačke, izaslanika predsjednice Republike, istarskog župana Valtera Flege, izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Jasena Mesića, izaslanika predsjednika Vlade, ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, te drugih.

Svečanosti su nazočni brojni dužnosnici te stranački predstavnici, između ostalih, i predsjednik SDP-a Davor Bernardić, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, veleposlanik Ruske federacije Anvar Azimov.

Predsjednik SABA RH Franjo Habulin čestitao je okupljenima Dan antifašističke borbe i kazao kako je osnivanje sisačkog partizanskog odreda događaj koji se voljom vlasti u današnjoj Republici Hrvatskoj slavi kao Dan antifašističke borbe, čime se odaje poštovanje koje borci sisačkog odreda zaslužuju.

No, povijesna je istina da je on bio lokalnog karaktera i kako je tek bio nagovještaj onoga što će doći, a to je ustanak protiv okupacije i svih koji su okupatorima služili, čiji je početak bio u Srbu, 27. srpnja 1941., ustvrdio je. Pri tome, najmanje je važno koliko je bilo Hrvata u sisačkom odredu a koliko je Srba sudjelovalo u akcijama u Srbu, kazao je Habulin.

"Sve više fašizma u Hrvatskoj"

Važno je, dodao je, da je to bio ustanak protiv okupatora i domaćih pomagača, što je Hrvatsku kao dio Jugoslavije stavilo na stranu pobjednika Drugog svjetskog rata. Habulin je napomenuo da je to dobro poznato, ali da 'naši mladi o tome većinom nemaju pojma te da se laži o antifašizmu sustavno šire kroz obrazovanje i dobar dio medija'.

Dodao je kako je suvremena Europa utemeljena na antifašizmu, dok, kaže Habulin, u hrvatskoj javnosti dolazi do obnove fašizma odnosno ustaštva, iako je, kako je rekao, većina Hrvata i pripadnika drugih nacionalnosti koji su živjeli u Hrvatskoj, te sve ono što je bilo dobro i plemenito u Hrvatskoj, bilo aktivno na strani ustanka. Nemali broj onih koji su 10. travnja 1941. podržali stvaranje Nezavisne Države Hrvatske, prihvatili su antifašizam iako ih nitko na to nije prisiljavao osim vlastite savjesti, kad su se suočili s progonima Srba, Židova i drugih, samo zato što su to što to jesu, dodao je.

Napomenuo je da je i veliki broj svećenika podržao antifašizam jer su u najtežim trenucima hrvatske povijesti znali gdje je mjesto crkve u Hrvatskoj, što se danas, kaže Habulin, 'uporno prešućuje i govori kako su partizani pobili ne znam koliko svećenika a da se ne spominje kako su ti svećenici i blisko surađivali s ustaškim vlastima u borbi protiv partizana'.

Program je nastavljen obraćanjem okupljenima sisačke gradonačelnice Ikić Baniček, izaslanika predsjednice države istarskog župana Flege, te prigodnim glazbenim programom.

Flego: "Omalovažavanje antifašizma ne smije se dopustiti"

Na ovom je mjestu prije 76 godina osnovana prva antifašistička postrojba u Hrvatskoj pod vodstvom Vlade Janića Cape, podsjetio je u svom govoru izaslanik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, istarski župan Valter Flego.

Zbog toga, dodao je, na tom mjestu stoji s ponosom i zahvalnošću prvim antifašistima.

"Vođen idealima slobode, jednakosti i socijalne pravde narodnooslobodilački pokret razvio se u Hrvatskoj kao nigdje u Europi. Baš zbog toga valja se iznova sjetiti da je put do slobodne i neovisne europske Hrvatske bio dug. mučan i težak, te da je za sobom ostavio tisuće i tisuće poginulih. A posebno sam ponosan što su u sastavu Sisačkog partizanskog odreda djelovala i dva Istranina", rekao je Flego.

Također je spomenuo kako borba koja je počela 1941. godine, svoje korijene ima u pobuni istarskih seljaka, koji su još 1921. godine ustali protiv fašističkog terora.

Slijedio je pokret labinskih rudara poznat kao Labinska Republika, koji se smatra prvim svjetskim antifašističkim ustankom, rekao je dodavši kako se antifašizam u Istri živi svaki dan, neukaljan i duboko ukorijenjen u istarsko tlo.

Župan Flego apelirao je da se nikad ne smije dopustiti omalovažavanje antifašizma, te da se povijesna istina mora prenositi na mlade.

Dodao je kako su temelji hrvatske države postavljeni u vihoru Drugoga svjetskoga rata, a te su vrijednosti potvrđene u Domovinskom ratu. Braneći antifašizam, mi branimo demokraciju, zaključio je Flego.

Ikić Baniček: Ne može se biti antifašist prema potrebi, ili si antifašist ili si fašist!

Sisačka gradonačelnica Kristina ikić Baniček u obraćanju okupljenima rekla je da je sve donedavno deklariranje kao antifašista bilo je deplasirano, jer se to podrazumijevalo.

Ali, ustvrdila je, to ponovo treba javno govoriti u školi i na radnome mjestu, jer su se pojavile sile koje ne misle tako.

"Što više, među nama su se pojavili neki koji javno zatiru svjetlu tradiciju antifašizma svojim relativiziranjem ustaških zločina, te tako baciti ljagu na Hrvatsku. Što više, glavni falsifikatori i krivotvoritelji povijesti danas se nagrađuju. Ne može se biti antifašist prema potrebi, ili si antifašist ili si fašist", rekla je u svome govoru Ikić Baniček.

Predsjednik SABA RH Franjo Habulin rekao je kako se povijesne istine moraju prenositi na mlade, uz istodobnu borbu protiv njenog falsificiranja.

Svečanosti je kao izaslanik predsjednika Vlade RH bio nazočan ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Jasen Mesić.

Ministar Božinović: Živimo u demokratskom hrvatskom društvu

Iako je protokolom svečanosti bilo predviđeno da govori na svečanosti, ministar Božinović je samo novinarima uoči svečanosti dao izjavu.

"Hrvatska se država temelji na antifašističkim vrijednostima, kao što je temelj suvremene samostalne Republike Hrvatske Domovinski rat. Hrvatska se u Drugom svjetskom ratu našla na strani pobjednika i te vrijednosti danas baštinimo", rekao je Božinović.

Na pitanje novinara je li danas potrebna borba protiv fašizma, ministar Božinović istaknuo je kako danas u Hrvatskoj nema fašizma, a, dodao je, ukoliko ga ima u marginalnim pojavama, kao i svugdje u svijetu, tome se treba suprotstaviti.

"Mi živimo u demokratskom društvu koje korača prema novom razdoblju, u kojem oslonac na sve ono što nam donosi novo doba mora biti naš vodič u budućnost", dodao je Božinović.

U prigodnom glazbenom programu sudjelovali su operna pjevačica Barbara Othman i Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga RH. (Hina)