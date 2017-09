Provjereno ovog četvrtka donosi priču o Damiru Jovanoviću, 60-godišnjaku iz Pule, prvom čovjeku u Hrvatskoj koji je izbačen iz vlastitog stana – jer je stan pretvorio u odlagalište smeća. S ovim slučajem upoznate su sve nadležne institucije, a Damir Jovanović, od prije poznat je policiji.

Ekipa Provjerenog, nakon što je prije godinu dana izvijestila javnost o istoimenom čovjeku, ponovno se uputila se na adresu stana u Marulićevoj ulici u Puli, a tamo su ih dočekali ogorčeni susjedi.

"Smeće je tu? I više, ne znam je li isto kao zadnji put!" kazala je susjeda Ljiljana Despot navodeći kako je Damir nastupio agresivnim stavom prema njoj i suprugu: "Jednom me udario kad sam išla u podrum. Suprug me zaštitio i udario ga i onda je moj muž dobio kaznu od 500 kuna koju je platio, a ovaj nije."

U Damirovu agresivnost uvjerila se i ekipa Provjerenog na koju je i fizički nasrnuo.

"Razbit ću ti glavu! Isključi kameru i makni se!" zaprijetio je reporteru Mati Barišiću i kolegi snimatelju.

"Nismo uopće mogli ući, morali smo izbiti šarke na vratima jer je bio zatrpan sa smećem od poda do plafona, iznesli smo u tri dana, deset je radnika radilo na tome, oko 180 kubika smeća", izjavio je upravitelj zgrade još u svibnju prošle godine, a situacija ni danas nije bolja.



"To je poraz cijelog sustava države. Zakonodavac nije predvidio ljude koji izlaze izvan okvira. On ne radi, nema dokumente. On nema love i ne možeš mu ništa naplatiti. I svi od toga bježe i peru ruke", kazao je upravitelj zgrade.



U potrazi za odgovorom ekipa Provjerenog uputila se i u Centar za socijalnu skrb gdje su ih potom uputili na druge institucije, što su i napravili. Policija zna za Jovanovića i tvrdi, postupali su po svakoj prijavi. A znaju i gradske vlasti.



"Jedna teška situacija. Ne bih se složio da Centar za socijalnu skrb ne može ništa. Mislim da su oni neke korake već i poduzeli. Moramo poštovati norme države da postoji privatno vlasništvo. S druge strane trebamo biti i svjesni svojih postupaka i biti odgovorni za njih. Nije tu problem samo smeće već i nasilje, tu je i policija intervenirala zbog toga", izjavio je gradonačelnik Pule Boris Miletić.



Dok je u pripremi novi prijedlog zakona koji bi omogućavao da se ovakve situacije rješavaju brže i jednostavnije, zasad jedini uspjeh je onaj stanara. Tužbom na sudu, zajedno s upraviteljem zgrade, uspjeli su napraviti presedan u zemlji.



