Dugodlaki ili kratkodlaki, mali ili veliki, zaigrani ili ozbiljni – psi su bića koja posjeduju veliku količinu ljubavi, a kod vlasnika izazivaju sreću koju samo oni mogu razumjeti. No, s tim dolazi i odgovornost od koje se ne može pobjeći.

Ira i Miki osmogodišnji su psi koji su svoj život proveli u azilu ‘’Prijatelji’’. Veseli i razigrani napustili su svoj dotadašnji dom i privremeno ga zamijenili novim – resortom Termi Sveti Martin. Oni su im osigurali prostor za kretanje, napravili poligon i obasuli igračkama sve s ciljem upoznavanja lokalne zajednice, ali i gostiju s problematikom napuštanja životinja. ''Jednom kad udomimo Iru i Mikija, Terme će u suradnji s azilom privremeno udomiti još dva psa i tako redom, sa željom da se udomi što veći broj napuštenih pasa'', rekli su nam iz Termi Sveti Martin.

Svoju su pet friendly uslugu dodatno obogatili na način da se cjelokupni iznos novca koji se uplaćuje za smještaj ljubimaca u resortu donira u čakovečki azil ''Prijatelji'', a s obzirom na to da su troškovi zbrinjavanja napuštenih životinja visoki i u stalnom rastu, Terme će u suradnji s azilom organizirati humanitarni koncert na Svjetski dan napuštenih životinja, 4. listopada pod imenom „Mi smo njihov glas“. Koncert će se održati u čakovečkom Metalcu Industrial Baru, a uz svaku ulaznicu u vrijednosti od 60 kuna, dobiva se gratis ulaznica za kupanje u Termama Sveti Martin.

Ira i Miki novi stanovnici Terma Sveti Martin (Foto: Terme Sveti Martin)

Odluka o udomljenju psa trebala bi biti donesena hladne glave stoga vam donosimo četiri koraka koja će vam olakšati proces odlučivanja.

1. Dobro razmislite prije nego donesete konačnu odluku

Odlučite li svoju obitelj nadopuniti četveronožnim ljubimcem morate biti svjesni da time preuzimate odgovornost da ćete o njemu voditi brigu sljedećih deset do petnaest godina. Odabir obiteljskog psa trebao bi uključivati raspravu svih članova, a odluka bi trebala biti donesena 'hladne glave'. Bilo da ste odlučili kupiti ili udomiti psa morate voditi računa da se ljubimac uklopi u vaše životne uvjete. Ako živite u malom stanu, možda je bolja opcija da izaberete manju pasminu.

Ukoliko ste odlučili udomiti psa, otiđite u azil otvorena uma. Svaki pas je drugačije osobnosti, no to ne znači da je manje vrijedan. Odluku, svakako, nemojte brzati. Za one koji žele udomiti psa odlično rješenje je volontiranje u nekom od skloništa kako biste dobili pravi dojam.

2. Budite spremni na izdatke koje ljubimac donosi

Psi zahtijevaju veliku brigu koja podrazumijeva i financijske izdatke. To uključuje redovite i hitne posjete veterinaru, hranu, održavanje higijene, igračke, krevetiće i vodilice. Popis je to kojem se redovito nešto dodaje stoga trebate biti spremni uskočiti svom najboljem prijatelju kad god je to potrebno.

3. Psa treba socijalizirati i održati disciplinu

Kako bi vaš odnos bio temeljen na obostranoj sreći, psa trebate naučiti jasnim pravilima i postaviti mu granice odmah u samim počecima. No, u procesu socijalizacije kazne ne bi trebale biti opcija, radije se poslužite pozitivnim potkrepljenjima. Svaki put kada vas vaš pas posluša, darujte ga sitnicom koju voli – hrana je nešto što gotovo uvijek 'upali'. Važno je da se i vi držite zadanih pravila kako mu ne biste slali pogrešne poruke, to je važno za održavanje discipline.

4. Kućni ljubimci zahtijevaju veliku količinu ljubavi i pažnje

Vrijeme je jedan od važnijih faktora o kojem trebate razmislite prije nego dovedete psa u svoj život. Putovanja, izlasci, kupovine i ostale aktivnosti u koje ne možete uvijek povesti svoga kućnog ljubimca bit će limitirani ukoliko nemate osobu od povjerenja kojoj ćete ostaviti psa na čuvanje. Razne pasmine, različite dobi neće imati jednake zahtjeve. Štene će trebati više vježbe, treninga i nadzora nego odrasli pas. Svakodnevno ćete trebati izdvojiti više sati za treniranje i vježbanje, ali sve se to dugoročno isplatiti jer vas ljubav koju dobivate od svoga ljubimca natjera da zaboravite na sve mukotrpne trenutke.