Kada ste se zadnji put iživcirali što ste ostavili ručni sat u ladici pored kreveta? U tom slučaju uvijek se možete osloniti na svoj mobitel, no do problema dolazi kada zatrebate mobitel i shvatite da je ostao doma. Izgubljenost u tom trenutku teško je opisati starijima, no nove generacije koje u prosjeku na zaslon svog mobitela pogledaju 150 puta dnevno, ne trebaju dodatno objašnjenje.

Pametni mobiteli ostavili su iza sebe uređaje koje su obožavali naše bake i djedovi. Podsjećamo vas na listu vječnih klasika koje je zamijenio uređaj nove generacije.

1. Fotoaparat

Svake minute širom svijeta snimi se više od tri milijuna fotografija, a više od 90 posto snimljeno je pametnim telefonima. Kamera s kojom su početkom 20. stoljeća trenutke hvatali samo najbolji fotografi, danas je prilika svih korisnika najnovijeg Huawei uređaja. S dvostrukom Leica kamerom i naprednom 3D tehnologijom detektiranja lica, Huawei P10 postavio je nove standarde na području mobilne fotografije. Uz uređaj koji ima jednu od najboljih kamera ikad proizvedenih, ne morate strahovati da ćete ostati bez zauvijek zabilježenih sjećanja u visokoj kvaliteti.

2. Foto album

Ako niste jedni od onih koji redovito izrađuju fotografije i uredno ih pospremaju u foto albume, uz Huawei P10 fotografije uvijek možete nositi sa sobom jer njegovih 64 GB memorije može pohraniti sve vaše uspomene. Od fotografija, glazbe te važnih datoteka i e-mailova, pametni telefoni sačuvat će sve vaše podatke, a uz dodatnu značajku Huawei Share putem WiFi mreže možete jednostavno i brzo prenositi dokumente svih veličina s jednog telefona na drugi.

3. Navigacijska karta

Ako ste se zaputili na putovanje bez karte, morate priznati da ste pravi avanturisti jer se rijetko tko odluči na takav pothvat. Gubljenje u nepoznatom može biti zabavno samo na trenutak. Ogromne papirnate karte često su nas znale izvući iz nevolje, no kasnije bi ih s mukom slagali. Danas je sve ipak puno jednostavnije budući da nam je svaka destinacija udaljena tek tri poteza prstom po mobilnom uređaju.

4. Knjige

Miris kojim odišu knjige po kojima su već prešle mnoge ruke teško je zamijeniti, no pametni mobiteli postali su sve praktičnija opcija kojoj sve teže odolijevamo. Čak će i okorjeli knjiški moljci pravu knjigu zamijeti virtualnom uz prednosti koje pametni mobiteli pružaju. Osim što knjigu možete čitati bilo gdje i bilo kada, pojedini mobiteli imaju i tehnologiju zaštite vida koja omogućuje da bez opterećenja očiju knjigu pročitate u jednom dahu.

5. Radio prijemnik

Traženje radijskih stanica po starom radiju pomoću malenog kotačića za većinu je prošlost. Iako su radio prijemnike već mnogi uređaji pokušali zamijeniti, pametni telefoni daleko su premašili sve prijašnje pokušaje. Osim što na njima možemo slušati radijske stanice, možemo stvarati i vlastite playliste koje na kraju možemo podijeliti sa osobama sličnog glazbenog ukusa.

Sadržaj je napravljen u produkciji NOVA TV Content Teama u suradnji s „Huawei Technologies Co.“ i u skladu s najvišim profesionalnim standardima.