Borbu Stipe Miočića i Juniora dos Santosa s nestrpljenjem čeka cijeli borilački svijet, kao i hrvatski ljubitelji MMA-a. Bez ikakvih incidenta prošlo je vaganje i sučeljavanje boraca pred novinarima večer uoči UFC-ovog 211 spektakla u Dallasu.

UFC 211 na kojem se bore Miočić i dos Santos gledajte u izravnom prijenosu na GOL.hr-u u nedjelju od 4 ujutro, uz komentatora Stipu Sladoljeva i UFC borca Igora Pokrajca.

Stipe Miočić je aktualni UFC prvak u teškoj kategoriji, a ukoliko pobijedi Dos Santosa ući će u povijest kao peti UFC-ov teškaš koji je uspio dva puta obraniti pojas. Prije njega to su učinili Couture, Sylvia, Lesnar i Velasquez, ali nitko to nije učinio tri puta pa bi se Miočiću otvorila prilika za rekord. Stipe je naslov osvojio točno godinu dana prije ovog meča. Bilo je to u Curitibi kada je brzim nokautom protiv Fabricija Werduma šokirao brazilske navijače.

Nakon velikog slavlja na vrućem gostujućem terenu, Miočić je obranio naslov pred svojim navijačima u rodnom Clevelandu. Njegova posljednja žrtva bio je veliki Alistair Overeem kojeg je također nokautirao u prvoj rundi. Bilo je to u rujnu i od tada čekamo na ovu borbu u Dallasu.

Stipe Miočić: ''Pogledajte me gdje sam sada''

Stipe ima samo dva poraza u karijeri (16-2). Nokautom je slavio čak 12 puta, a jedina dva borca od kojih je izgubio su Stefan Struve i baš Junior dos Santos protiv kojeg će tako tražiti i revanš za poraz iz prosinca 2014. godine. Gledatelji su tada u Phoenixu vidjeli spektakularnu borbu koju su suci na kraju dali Brazilcu, ali su oba borca oduševila i navijače i čelnike UFC-a.

''To je lekcija koju sam naučio, čak niti toliko lekcija, koliko saznanje da mogu s ekipom na vrhu. Da pripadam vrhu i da se mogu boriti sa svakim. Odradio sam pet rundi s bivšem prvakom, čovjekom koji je poznat po svojim nokautima. Znam da pripadam ovdje i nigdje ne idem. Pogledajte me gdje sam sada'', rekao je prije nekoliko dana Stipe na press konferenciji.

Jedini na svijetu koji je pobijedio Mirka Filipovića i Stipu Miočića

Juinor dos Santos će pak ove nedjelje po hrvatskom vremenu pokušati spriječiti Stipu da napravi ono što njemu nije pošlo za rukom prije pet godina. Cigano je 2011. postao UFC prvak pobjedom protiv Caina Velasqueza, a godinu dana kasnije obranio je pojas pobjedom protiv Franka Mira. U prosincu 2012. JDS se nije upisao u povijest jer ga je u revanšu odlukom sudaca pobijedio Velasquez.

''Ja sam tip koji je vrlo samopouzdan. Volim biti pozitivan. U svojim snovima vidim se kako ulazim u borbu i nokautiram ga prije kraja druge runde'', poručio je Cigano uoči nove borbe za pojas.

Brazilac je u karijeri od 18 borbi upisao 14 pobjeda od kojih su 12 bile nokautom. Od četiri poraza u karijeri čak tri su se dogodila u njegovih posljednjih šest borbi. Dva puta je gubio od Velasqueza i jednom od Overeema, a svoju posljednju borbu, kada je pobijedio Bena Rothwella, odradio je u Zagrebu na prvom UFC eventu u Hrvatskoj.

Brazilski je borac tada zaradio ovacije hrvatskih navijača koji su mu iskazali veliko poštovanje unatoč činjenici što je Junior dos Santos jedini borac na svijetu koji je pobijedio i Mirka Filipovića i Stipu Miočića, dva najveća idola hrvatskih ljubitelja slobodne borbe.

Može li pasti nepobjediva Joanne?

Ostatak borbi predvodi još jedna u kojoj je ulog pojas. Druga najvažnija borba večeri bit će ogled prvakinje u slamka kategoriji, Poljakinje Joanne Jedrzejczyk i Brazilke Jessice Andrade. Borkinja iz Južne Amerike slovi kao treća na listi izazivačica, a dosada je u karijeri upisala 16 pobjeda i pet poraza. Jedrzejczyk je pak neporažena u UFC-u s idealnim 13-0 omjerom pobjeda i poraza.

Demian Maia je treći, a Jorge Masvidal peti s liste izazivača u velter kategoriji. Brazilac Maia je dosada upisao 24 pobjede i šest poraza u svojoj karijeri, dok je Amerikanac Masvidal na omjeru pobjeda i poraza 32-11. Bit će to sudar dvojice boraca u potpunosti različitih stilova. Maia je majstor jiu-jitsua, dok Masvidal dolazi iz boksačkih voda.

U oktagon se vraća i legendarni bivši prvak Frankie Edgar, svestrani 35-godišnji borac koji će se kao drugi s liste izazivača boriti protiv mladog, nadolazećeg Meksikanca Yaira Rodrigueza. Riječ je o majstoru taekwondoa, koji je u dosadašnjih 12 MMA borbi u karijeri slavio u 11. U UFC-u je bez poraza, na nizu od šest pobjeda.

UFC 211, glavni program (UŽIVO GOL.hr nedjelja od 4:00)

Stipe Miočić - Junior dos Santos (teška kategorija)

Joanna Jedrzejczyk - Jessica Andrade (slamka kategorija)

Demian Maia - Jorge Masvidal (velter)

Frankie Edgar - Yair Rodriguez (perolaka)

David Branch - Krzysztof Jotka (srednja)