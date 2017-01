Debljina leda na pojedinim mjestima veća je od metar i pol. Brodovima je cilj probiti se duž cijelog ledostaja kako bi s lomljenjem leda mogli krenuti uzvodno, pa ledolomci planiraju raditi i po mraku.

"Sve ovisi o debljini leda. Gdje je on tanji i ledolomci napreduju brže. No, kada se suoče s golemim santama, kao što je to danas bio slučaj stvari više ne idu brzo. Tim više što rade nizvodno, dakle sve što uspiju odlomiti ostaje okruženo oko njih. No, iskusna je to posada, lomili su led i deblji od 3 metra, tako da su ustrajni u tome da će uspjeti napraviti koridor, probiti se ovdje kroz ledostaj i doći do njegovog kraja i početi raditi uzvodno kako zapravo treba i kako će ići puno brže. U ovim trenucima, ovdje u Daljskoj krivini, mi ih možemo čuti. Otprilike su kilometar do kilometar i pol udaljeni od nas, no kada će točno uspjeti proći i kroz Dalj, teško je reći i ne znamo kakav ih led ovdje čeka. Sve se ovo radi da bi se spriječile ledene poplave, no ih Hrvatskih voda kažu akko nema mjesta panici - vodostaj u Dalju je 5,5 metara, niži je nego 2013. godine kada su zaprijetile poplave tako da stanovništvo može biti mirno. No trpi gospodarstvo, samo jedan riječki brodar iz Siska već danas ima štetu veću od milijun kuna jer mu cijela flota od 25 brodova duž Dunava, od Rumunjske nadalje, ali i na Savi, već danima stoji okovano ledom", izvijestila je za Dnevnik Nove TV reporterka Marina Bešić Đukarić.