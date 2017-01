Hladno je ovih dana u mnogim kućama. No, kako je tek onima koji kuće nemaju? Novinarka Nove TV Sofija Preljvukić razgovarala je s čovjekom koji danima živi u drvenoj kućici veličine madraca za krevet. Volonteri su ga u zadnji čas nagovorili da ode u prihvatilište.

Kroz šipražje na splitskoj Turskoj kuli vodi jedva vidljiv put. A onda se iza grmlja pojavi kućica. Unutra jedva natiskan madrac i jastuk. Baš ovdje, on kaže, godinama živi. Dvjesto metara od trgovačkog centra i nogometnog stadiona Split. Ima 60-ak godina. Nije mu do razgovora. Upitan koja je njegova želja u ovoj godini, odgovara: "Nikakva, nemam nikakvih želja".

Jedva su ga nagovorili da ode u prihvatilište za beskućnike, a on je jutros opet došao nahraniti mačke. Kaže nam da ih godinama hrani.

Joško Kalilić, nekadašnji pročelnik za zdravstvo, u mirovini organizira volontere na čišćenju Turske kule. On ga je i pronašao i nagovorio na prihvatilište. "Pothranjen je, smrznuo bi se... Tražit ću od Centra za socijalnu skrb da mu pomogne", kaže Kalilić.

U prihvatilištu za beskućnike ipak je toplo. Ondje ih je barem 35 bez doma. Ovih dana stigao je i mlađi momak, u lošem stanju. "Spavao je ispod skala, po šupama, di stigne. Onda su ga neki momci tamo s Brda poslali ovamo. Otuširao se, dali smo mu spizu. Provat ćemo mu nać' neki posal da ga poguramo", rekao nam je Denis Maslov, voditelj prihvatilišta za beskućnike Most.

No, neki i ne žele u prihvatilište. "Žive u barakama, špiljama, bunkerima, svega tu ima. Kad je zima dođu po deku, kad su gladni po hranu", kaže Maslov. Ipak, mnogima je prihvatilište spas. "Ja sam veliki optimista, još uvik se nadam nać srodnu dušu koja će me udomit jer znam da neću dobit stan od nikoga, do smrti", kaže nam Žare.

Dado Lelas, predsjednik Udruge Most koja vodi splitsko prihvatilište, kaže da su dok traju ove niske temperature otvoreni cijeli dan, 24 sata, a ne od 3 popodne do ujutro kao inače, ali problem je u drugim, manjim gradovima, gdje uopće nema centara za beskućnike.

Pozvao je sve one koji nemaju smještaj, trebaju deku ili obrok da dođu u prihvatilište, koje se nalazi u centrugrada, gdje je ranije bio Centar za socijalnu skrb. Splićani su ovih dana prikupili brojne donacije za njih, no nažalost mnogi bez doma i noćas spavaju negdje vani.

