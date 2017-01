Temperature u minusima, hladnoća, snijeg i led stvaraju probleme mnogim vozačima koji svoje vozilo nisu pripremili za zimske uvjete na cestama. Dodatni problem može stvoriti i sol kojom su posipane ceste kako bi se spriječilo zaleđivanje.

Sol privlači, upija i zadržava vlagu tako da može doći do korozije, naročito na podvozju, kočnicama i osovini.

Kako zaštititi automobil od štetnog učinka soli te pripremiti vozilo za zimske uvjete na cestama, upitali smo Marina Moravu, tehničkog savjetnika Hrvatskog autokluba.

Pranjem vozila protiv korozije

"Sol ima korozivno djelovanje na vozilo, naročito na podvozje, kočnice i osovinu. Pranje vozila, pogotovo podno, može usporiti proces korozije vozila. Bitno je nakon svakog pranja zimi provesti radnje koje će spriječiti blokiranje vrata vozila. Potrebno je i podmazati bravice te garažirati vozilo i osušiti ga nakon pranja", kaže Morava i dodaje kako većina praonica vozilo može oprati voskom.

I dok neka vozila imaju jaku zaštitu od korozije, savjetnik HAK-a kaže kako to često nije slučaj kod dostavnih vozila gdje je potrebno napraviti dodatnu procjenu koliko često prati vozilo i kako ga zaštititi.

Provjerite gume, akumulatore, ulje...

"Idealno je prije zime obaviti servis na vozilu. Najvažnije je provjeriti gume, akumulatore, zamijeniti ulje, provjeriti rashladnu tekućinu i tekućinu za pranje vjetobranskih stakala. Ljetnu tekućinu trebalo bi isprazniti do kraja i ne miješati je sa zimskom jer u suprotnom često dolazi do zaleđivanja i onda je smanjena vidljivost. Potrebno je osigurati i i dodatnu opremu za rasvjetu vozila. Prije no što se upustite u bilo kakvo dolijevanje tekućina, obavezno konzultirajte korisnički priručnik automobila. Često vozači uliju tekućinu za pranje stakla u rashladni sistem ili obrnuto, pri čemu se oštećuje motor. Posebnu pozornost treba obratiti na upute za spajanje akumulatora. Svako vozilo ima drugačije priključne točke koje treba poštivati. Često vozači naprave loše spojeve za spajanje s drugog vozila i zimi ne mogu startati automobil", kaže Morava.

Ističe kako tijekom zime imaju povećan broj intervencija zbog problema s akumulatorima.

"U ovom razdoblju, vozači nas najčešće zovu zbog akumulatora. Sama procjena prethodno se može napraviti u servisu, ali ako se automobil ne pali desetak dana, moguće je da ga nećete moći pokrenuti, čak ni uz dobar akumulator", kaže Morava.

Ističe kako vozači u južnim dijelovima Hrvatske često precijene vremenske uvjete i tada dolazi do mnogih problema.

"Zimsku opremu svakako treba primijeniti i u tim regijama", kaže.

Vozače savjetujuje da izbjegavaju oštre reakcije na papučicama kvačila, kočnica i gasa.

"Prilagodite vožnju stanju na cestama i ako idete na duži put, osigurajte da je spremnik goriva pun", kaže Morava.