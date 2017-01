Hrvati koji žive uz granicu s BiH nerijetko kupovinu obavljaju upravo u susjednoj državi. Razlog je jednostavan - niže cijene. Mnogo je toga jeftinije, počevši od goriva. Vinkovčanin Mirko Martinović dva puta na mjesec dolazi u kupovinu u Orašje.

"Ne znam sve artikle, ali 50 do 70 artikala pamtim, pa to i znam cijenu, to i kupujem." Voće, sokovi, mliječni proizvodi, začini, pivo. Puna košara. A ostane nešto i u novčaniku. "Dolazak ovdje košta me 100-150 kuna. Znači, dva puta mjesečno, to je 300-tinjak kuna. Nije puno, ali raduje čovjeka", kaže on.

Jedan od razloga nižih cijena je niži PDV. U BIH on iznosi 17%, dok je u Hrvatskoj 25%. Uz to - hrvatski državljani imaju pravo i na povrat PDV-a. Gabrijela Vincetić, službenica u trgovačkom centru, kaže: "Moraju kupiti robu od 100 maraka i onda dođu kod nas, mi im radimo PDV. Što znači oni s tim ovjerenim, 4 papira, idu na granicu, i u roku od 3 mjeseca se moraju vratiti kod nas pa dobiju novac koji trebaju".

Povrata poreza nema na cigarete. No i one su značajno jeftinije nego u Hrvatskoj. "Kod nas je 25, a ovdje je 18 i pol", kaže Željko Rajković iz Županje. Preko granice se smije prenijeti jedna šteka, a ona je u prosjeku jeftinija za 65 kuna. Uštedjeti se može i na gorivu. U prosjeku kunu i 60 po litri. Na spremniku od 50 litara to je za hrvatske građane ušteda od 80 kuna.

Osječanin Stjepan Pavičić iz rodnog je grada krenuo gotovo praznog spremnika. "Idemo na skijanje. Na Jahorinu idemo. Pa evo krenuli smo s namjerom da ovdje nasipamo gorivo, pa idemo dalje."



Jedan od razloga jeftinijega goriva su i manji državni nameti. Trošarina na litri benzina u BIH iznosi 2,60 kn. Hrvatska je trošarina 3,86 kn. Kad podvučemo crtu - ne čudi što Hrvati iz pograničnih područja svoju plaću troše u BIH. Za manje novca kupuješ hrvatsko, ali u Bosni i Hercegovini.

