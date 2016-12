U većini Hrvatske u srijedu je prevladavalo pretežno sunčano i razmjerno vjetrovito no, u Gorskom kotaru i Lici, mjestimice je padao slab snijeg.

Snježne pahulje zabijelile su u srijedu prijepodne i Međimurje u kojem je u prijepodnevnim satima uz kišu počeo padati i snijeg.

U nastavku tjedna prevladavat će stabilno vrijeme. Prevladavat će sunčano, na kopnu u prvom dijelu dana maglovito. Jaka bura će u petak oslabjeti, a u nedjelju će zapuhati jugozapadnjak i jugo. Bit će hladnije, osobito tijekom noći i jutra.

Zbog najavljenog snijega i mogućeg stvaranja poledice, Meteoalarm je izdao žuto upozorenje za cijelu unutrašnjost. Uzbuna žute boje označuje potencijalno opasne vremenske uvjete.

Kad možemo očekivati prvi ozbiljniji snijeg otkriva meteorologinja Nove TV Ana Bago.

''Samo još u noći sa srijede na četvrtak i u srijedu ujutro bit će slabog snijega i susnježice u Gorskom kotaru i Lici, ponegdje samo i u unutrašnjosti. Onda do kraja godine uključivši i doček posvuda suho i hladno, a novi signal za snijeg opet se na kartama pojavljuje tamo negdje početkom idućeg tjedna, 3. i 4. siječnja kad bi ga moglo pasti značajnije nego s ovom promjenom u srijedu i četvrtak i to ne samo u Gorskom kotaru i Lici, nego i u unutrašnjosti. Obzirom da je to još malo daleko za prognozirati, još će biti riječi o tome.''