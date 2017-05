Iako su pred njima lokalni izbori, čelnici parlamentarnih stranaka razrađuju scenarije i za sve izvjesnije - parlamentarne. Za strateškog partnera SDP je izabrao HSS.

HNS-u su poslali ultimatum neka se brzo odluče s kim će i pod kojim uvjetima. Iz HDZ-a od šefa stranke Andreja Plenkovića stiže poruka kako o novoj većini vode razgovore sa svima, ali politički tajnik stranke Davor Ivo Stier otvoreno kaže kako je za nove izbore.

"Ja sam iznio svoje viđenje da smatram da bi u takvoj situaciji najpoštenije bilo ići na nove izbore", kazao je Stier.

Ali je, kaže, pristao na kompromis za pokušaj formiranja saborske većine. No, i u slučaju izbora, premijer je uvjeren u pobjedu.

"I zato je na ovim drugim akterima da promisle koji scenarij žele i što je dobro za hrvatske ljude vodeći računa o nizu političkih, gospodarskih, socijalnih, pa i sigurnosnih tema s kojima smo suočeni", kaže premijer Andrej Plenković.

Kaže i da razgovara s drugim strankama, no, HSS mu je čini se zatvorio vrata. Za izbore se spremaju uz bok SDP-u.

"Savez s HSS-om, strateški savez i dogovor o predizbornoj suradnji jučer je donesen na predsjedništvu SDP-a", kaže šef SDP-a Davor Bernardić.

HSS na dobitku

Savez je to bolji nego prije sa Zoranom Milanovićem. Tad je HSS dobio 5 mandata, a Krešo Beljak sad se izborio za 6 mjesta na listama. O tome pred kamerama ne želi.

Dogovor Kreše Beljaka sa SDP-om treba potvrditi i Glavni odbor njegove stranke. No, to će, poručuju iz HSS-a, pričekati dok ne prođu lokalni izbori

Uz HSS, u moguću utrku, SDP se sprema i s HSU-om. Bernardić opovrgava navode da je uputio ultimatum Vrdoljaku.

"Pa čuo sam se s njim prije 5 minuta. Razgovarali smo normalno - pa mi smo partneri u mnogim jedinicama lokalne samouprave, prema tome, spremni smo na suradnju sa svim strankama koje Hrvatskoj žele dobre, dakle to su naši koalicijski partneri“, kazao je Bernardić.

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak poručio je kako će u slučaju parlamentarnih izbora „sigurno sjesti za stol s kolegama iz SDP-a i porazgovarati o budućem programu Vlade“

„Hoće li to dovesti do zajedničkog nastupa ili odvojenog mislim da je danas iluzorno o tome razgovarati", poručuje Vrdoljak.

Nitko ne želi s Mostom

Vladi Andreja Plenkovića i dalje upućuje odlučno ne. A suradnju s Mostom ne želi nijedna veća stranka.

"U ovom trenutku mislim da to nije realno", kaže Plenković

Predsjednik Mosta Božo Petrov odgovara kako ga ne zanima hoće li stranke biti raspoložene za suradnju.

„Ono što je bitno hoće li Most ostati kakav jest i imati principe koje je dosad imao", kazao je Petrov.

Podsjetio je i kako su za suradnju nakon izbora uvijek druge stranke bile te koje su zvale Most za suradnju.

Političku trgovinu u Dnevniku Nove TV komentirao je politički analitičar Tihomir Cipek.

"Treba gledati što će se dogoditi u Metkoviću. Ako se Most tamo dovede u pitanje, mislim da je to početak kraja. Čini mi se da će Vlada ići na to da dobije potporu zastupnika za imenovanje ministara. To će izgleda uspjeti, no vidjet ćemo kako će se glasati u budućnosti. Zastupnici Mosta će sigurno biti žestoka opozicija vlasti" kaže Cipek.

