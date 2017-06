Osijek je ovih dana pravo mjesto za sve obožavatelje ekstremnih sportova. Od onih kojih uživaju u izvođenju vratolomija na tlu i u zraku, do onih koji uživaju u pogledu na te zahtjevne manevre. U petak su svoje sposobnosti pokazali skejteri. Pannonian Challenge danas okuplja svjetske vozače BMX-a.

Prvo mjesto Skate Daya osvojio je Brazilac Lucas Alves. Drugo mjesto pripalo je Bruni Vraniću iz Slavonskog Broda, a treće Zagrepčaninu Antoniu Pekoviću.

Drugi natjecateljski dan 18. Pannonian Challengea prošao je u vratolomijama i sjajnim potezima vrhunskih skejtera iz cijelog svijeta. Bilo je tu i padova i suza, ali i smijeha i zabave.

'Ovo su sve dečki koji treniraju 10 ili 15 godina. Trikovi su teški, a najteži trikovi su kombinacije rotacija skejta i onda nastavak na rukohvatu. Tu dolazi do najtežih padova, zato to i jesu najteži trikovi. Zbilja, čovjek mora imati to nešto u nogama da osjeti skejt i nevjerojatno je odvojiti se od poda i onda dvije skeunde letjeti i doskočiti na skejt koji je na rukohvatu. To je zbilja nevjerojatno", kaže Jurica Barać, voditelj organizacije Pannonian Challengea koji je uspio okupit oko 200 sportaša iz cijelog svijeta.

'Skejter si svaki dan. To okupira cijeli život. Ostale stvari ulaze u raspored s tim. Većinu vremena provodiš razmišljajući o trikovima, što ćeš snimiti, što ćeš napraviti. To je dosta kreativan i individualan sport tako da koliko ulažeš, toliko ćeš dobiti nazad. Nema ekipe, nema trenera. Ti si svoj najgori neprijatelj i najveći prijatelj', kaže Tomislav Vranić iz Slavonskog Broda koji se ovim sportom bavi već 11 godina.

'Kad čovjek ima to u nogama, kad ima te pokrete, nije uopće bitno kakav je skejt. Ima veze talent, ali ja mislim da je volja najbitnija. Sati i sati vježbanja dok ne dobiješ neku stabilnost na toj dasci i to je jako teško. Krv, suze i znoj – nema druge', kaže Andrej Mikulić iz Osijeka.

'Prenosimo svim našim Snapchat pratiteljima sve što se događa ovdje na Pannonianu i pozivamo ih da nas dođu posjetiti. Dolazimo iz drugačijih krajeva, družimo se, gledamo to sve, svatko ima drugačije komentare, od svakog možeš nešto naučiti, kaže Tomislav iz Našica.

Danas je na redu BMX Day kojeg mnogi smatraju jednim od najuzbudljivijih sportova za gledanje uživo. Sudjeluje i najbolji hrvatski vozač Marin Ranteš. Ulaz na sportski program besplatan je za sve posjetitelje.

