Na dnevnom redu Sabora je rasprava o Vladinu prijedlogu izmjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama po hitnom postupku, kojima se iznos tih potpora povećava.

Hrvatski sabor u četvrtak nastavlja sjednicu, a na službenom dnevnom redu je rasprava o Vladinu prijedlogu izmjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama po hitnom postupku, kojima se iznos tih potpora povećava. No, kroz raspravu se provlače i komentari aktualne političke situacije, u svjetlu činjenice da je Središnji odbor HNS-a jučer izglasao da se ide u koaliciju s HDZ-om.

Tijek sjednice možete pratiti u nastavku.

10:30 Ivan Vilibor Sinčić kazao je kako Živi zid za punjenje novog, posebnog izvanproračunskog fonda za demografiju koji bi se ustrojio predlaže novi porez na financijske institucije odnosno imovinu banaka.

10:16 Ministrica je kazala kako se povećava niz naknada roditeljima te taksativno navela o kojim je iznosima riječ. Primjerice, onima koji imaju pravo na roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće dijete do treće godine života djeteta, povećava se s 1663 kune na 2328,20 kuna. Primjena bi išla već od 1. srpnja 2017., naravno, ako zakon bude izglasan. Sredstva su, kazala je ministrica, osigurana u proračunu.

10:11 Sjednica je nastavljena raspravom o Vladinu prijedlogu izmjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama po hitnom postupku, kojima se iznos tih potpora povećava. Prijedlog obrazlaže ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić. Istaknula je kako Hrvatska ima negativan prirodni prirast i negativan odnos imigracije. Raste broj razvedenih brakova, a opada broj onih sklopljenih.

10:05 Nikola Grmoja komentirao je aktualnu političku situaciju. "Ništa se s HNS-om neće dogoditi, to je stranka koja ovisi o tome da ima svoje ljude u javnim poduzećima, od toga egzistira. No, s druge strane podsjećam kako se premijer cijelo vrijeme poziva na kolegijalnost, zbog toga je i izbacio Mostove ministre iz Vlade, da bi sada surađivao s onima koji su pokrenuli proceduru za izglasavanje nepovjerenja ministru Zdravku Mariću.

Sada se odriče i Marića i Barišića, jer daje njegovo ministarstvo HNS-u. Toliko o kolegijalnosti. To je gaženje svih moralnih načela. Ovo je politička trgovina najgore vrste, nikad viđena u Hrvatskom saboru."

10:00 Peđa Grbin kazao je kako su prije dva mjeseca dali niz prijedloga i kritika na lex Agrokor. "Koliko je Agrokor uspješan nakon dva mjeseca izvanredne uprave? Pa već mu je četvrti put smanjen rejting u 6 mjeseci. Prodaja u hrvatskim trgovačkim lancima raste, a u Konzumu konstantno pada. Zbog ovog zakona štetu ćemo plaćati svi mi.

Ova današnja politička situacija posljedica je pokušaja da se sakrije sve ono što će isplivati vezano uz Agrokor. Oni koji danas ističu važnost kurikularne reforme, sutra će je morati provoditi s Hrastom, jer bez Hrasta nema parlamentarne većine."

9:56 Ivan Lovrinović je u ime Kluba Promijenio Hrvatsku kazao kako su obvezni mirovinski fondovi zbog ulaganja u dionice Agrokora stvorili velike gubitke. "Tko je i zašto skrivao tu istinu?" Naveo je kako su cijene tih dionica više nego prepolovljene te se upitao zašto su obvezni mirovinski fondovi financirali Agrokor. Pritom je istaknuo slučaj Leda, kada su mirovinski fondovi izgubili čak 600 milijuna kuna na dionicama te tvrtke.

Kazao je kako je danas zatražio od HNB-a analizu svih ulaganja koje su OMF-ovi imali u Agrokor.

9:54 "Vlada će u konačnici morati stati iza Agrokoru i preuzeti vlasništvo nad tom tvrtkom", kazao je Bunjac te dometnuo kako je Vlada pala na Agrokoru.

9:50 Branimir Bunjac je u ime Kluba Živog zida i Snage kazao kako je lex Agrokor u Saboru prihvaćen s 83 glasa za, a već su vidljive posljedice tog zakona. "Sve što je Vlada govorila da će se postići tim zakonom pokazalo se kao neistina. Nema te beneficije koju Agrokor nije dobio zadnjih godina. Prodaja u Konzumu pala je čak 30 posto, a dug je samo u mandatu ove Vlade porastao za 6 miljardi kuna. Samo za održanje tekućeg poslovanja Agrokora treba milijardu eura", kazao je Bunjac.

"Da je Vlada direktno odgovorna za Agrokor vidjelo se kad je premijer Plenković pregovarao s predstavnikom Sberbanka. Dakle, premijer pregovara o kreditu za jednu privatnu tvrtku, kojoj u Nadzornom odboru i dalje sjedi Ivica Todorić."

9:32 Sjednicu je otvorio Željko Reiner. Stanku od po 10 minuta zatražili su Branimir Bunjac, Ivan Lovrinović, Peđa Grbin i Miro Bulj.

Izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama odnose se na povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene roditelje drugih šest mjeseci, s dosadašnjih 2660,80 kuna na 3991,20 kuna. Povećava se i naknada za nezaposlene te zaposlene roditelje koji ne zadovoljavaju zakonom propisani uvjet staža osiguranja - 12 mjeseci neprekidno ili 18 s prekidima – i to sa 1663 kune na 2328,20 kuna.

Naknada roditeljima koji imaju pravo na roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće dijete do treće godine života djeteta, povećava se sa 1663 kune na 2328,20 kuna. Povećava se i novčana potpora za zaposlene i samozaposlene roditelje koji koriste dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i to s 2161 kune na 2328 kuna te za rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, kao i druga prava povezanih skupina korisnika, i to sa 1663 na 2328,20 kuna.

Za primjenu zakona u proračunu za ovu i projekcijama za iduće dvije godine osiguran je novac - 156,6 milijuna kuna u ovoj godini, u idućoj godini 313,2 milijuna kuna i u 2019. godini 346,5 milijuna kuna, a očekuje se da će se s primjenom izmjena zakona početi već u drugoj polovici ove godine. (D.B./Hina)