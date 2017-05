U Hodu za život i ove godine je sudjelovala Željka Markić. Na poruke prosvjednika odgovorila je kako svi imaju pravo izraziti svoje mišljenje.

Željka Markić najavila je buduće aktivnosti, i otkrila nam - sprema li novu referendumsku inicijativu.

"Pogledajte kakvo su ovo fenomenalni ljudi, to je važno da kažemo da smo mi za svaki život od začeća do prirodne smrti, to oni govore. Pozitiva", kaže Markić.

Na pitanje planira li možda neku zakonsku inicijativu ili refrendum, Markić odgovara isprva neodređeno.

"Mi planiramo točno ovo što radimo, Zagreb i Split, prošle godine je bio samo Zagreba, ove i Split, kažu da dolje ima više od 10 tisuća ljudi, iduće godine Osijek, Rijeka", poručuje.

"Širimo veselje", dodaje.

"U ovom trenutku ima više stvari koje su važne u Hrvatskoj, ali ne razgovaramo o referendumu. Ako će ga biti, on će se ticati izbornog zakona i zaštite žena, prava ljudi da ne rade nedjeljom", rekla je na kraju Markić.