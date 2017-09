Gost Dnevnika Nove TV bio je saborski zastupnik Ivan Vilibor Sinčić koji je govorio o tome tko je kriv za propast Imunološkog zavoda.

Nakon šestomjesečnog rada i ispitanih 26 svjedoka - što ste zaključili tko je kriv za propast imunološkog zavod?

Za propast Imunološkog zavoda, za stanje u kojem je on danas prije svega je krivo Državno odvjetništvo, kriva je policijska uprava zagrebačka. Navest ću vam konkretno primjer da vidite kakva je to slika – osim njih, krivi su direktori koji su trošili novac na projekte koji su poslije propali. Bilo je tu raznih malverzacija. Govorimo o razdoblju od 30-ak godina i svaki je direktor odgovoran za svoje razdoblje. Krive su mnoge Vlade, politike, direktori, svi oni koji su slali ljude da paze, da kontroliraju.

Dajte nam konkretan primjer?

Ovdje smo pobrojali sva takva djela. 2000. godine bila je kaznena prijava protiv direktora Silobrčića za više kaznenih djela. Isto je proslijeđena policijskoj upravi zagrebačkoj – ona šest godina nije ništa napravila. Četiri mjeseca nakon što je nastupila zastara, šalju dopis nazad. Dakle, netko je u policijskoj upravi zagrebačkoj ciljano, namjerno dozvolio da stvar ode u zastaru, da se ne može procesuirati kriminal. I takvih je stvari bilo još više. To vam je primjer kako i što su pravosudna tijela radila.

Imate li nekih primjera koji su još uvijek aktualni, koji bi se mogli prijaviti DORH-u, a da nije zastara u pitanju?

Ima brojnih primjera. Predstavit ćemo ovo u Saboru. Ima primjera kod nabave cjepiva za svinjsku gripu gdje je utvrđena šteta od 15 milijuna kuna za nabavu tih cjepiva. Trebalo bi ispitati radi li se o pogrešnoj procjeni ili se radi o nečijem…

Hoćete li prijaviti DORH-u?

Apsolutno sve ćemo prijaviti DORH-u... ja ću im visjeti za vratom dok se napokon nešto ne procesuira. Također ću se zalagati da se promjeni kazneni zakon jer ne mogu vjerovati da nakon tolikih direktora i svaki od njih je trošio milijune, da niti najmanje blaže kazneno djelo, nesavjesno poslovanje nije utvrđeno niti jednom. Odbijam vjerovati u to.

Imunološki zavod nije problem od jučer. Što mislite zašto niti jedna Vlada svih ovih godina nije riješila problem Imunološkog?

Nije im stalo do Imunološkog zavoda. Niti jedna Vlada do sada nije jasno rekla: Da, želimo imunološki zavod, ili jedan njegov dio, možda preradu krvi, krve plazme, želimo da se to radi u Hrvatskoj, da naši ljudi od naše krvi dobivaju naše krvne pripravke, što je i najbolje po medicinskoj struci jer je ista biološka baza. Niti jedan ministar to do sada nije rekao. Bez jasne političke volje, bez da se ministar Kujundžić koji je sada direktno odgovoran za to, tako odredi. I ovo je njegovo povjerenstvo će propasti i sav njegov rad kao što je bilo do sada.

Jest li i Vi i sami imali problem s povjerenstvom. Nekoliko puta nije bilo kvoruma. Šest mjeseci trajete, danas ste i probili rok?

Od 32 sjednice, mogu reći da je na jednoj prosječnoj sjednici od 15 bilo samo 4 člana povjerenstva, što mi je strašno žao. Vjerojatno su neki od njih imali problema sa savješću i nisu se htjeli naći u društvu svjedoka koji su svjedočili u nekim od ovih problema.

Ignorirali su Vas u nekim slučajevima?

Vjerovao sam i to mi je bila jedina greška, da je njima stalo. Nažalost, pokazalo se da im nije stalo. Slabo se dolazilo, gotovo sav posao sam obavio sam, ali nisam mogao dozvoliti da se posao ne završi, da se stvar propadne. Posao smo danas završili, ali za mene je ovo tek početak. Odgovorni se moraju kazniti. Imunološki zavod se mora obnoviti i mora opet biti u svjetskom vrhu.

Mislite li da Vas i sve Vaše zastupnike u Saboru pokušavaju učiniti politički nerelevantne?

Svakako pokušavaju i na dnevnoj bazi diskreditirati nas i naš trud. U tome neće uspjeti niti su ikada uspjeli. Borit ćemo se za ono što smo obećali našim biračima, tražio sam povjerenje od Sabora, a dobio sam ga jednoglasno da radimo ovu istragu. Ja sam je shvatio ozbiljno. Meni je žao što neki od članova Povjerenstva, neki su bili ministri i imaju dosta iskustva, se nisu više uključili, možda bi se našle još neke stvari.

Evo sad iz vlastitog iskustva recite nam treba li nam - povjerenstvo za Agrokor?

Istražno povjerenstvo oko Agrokora treba osnovati, treba više istražnih povjerenstava. Međutim, povjerenstvo neće napraviti dobar posao ako će biti nemar i nerad, kao što smo sad vidjeli da se događalo kod nekih zastupnika ovdje…

S tim da je Agrokor zahtjevniji predmet?

Tako je. Ako Imunološki zavod ima jedan ili dva ormara, Agrokor će imati stotinjak ormara. Opet se gleda razdoblje od 30-ak godina, od pretvorbe i privatizacije. Samo ministara u tom razdoblju, što poljoprivrede, što gospodarstva, financija i odgovornih osoba je bilo 50-ak. Sve njih ispitati, to se mora raditi ozbiljno, konkretno, dugotrajno…

Ima li ozbiljnosti u Saboru?

Razočaran sam Saborom, zastupnicima. Želim sreću tom povjerenstvu. Mislim da ga treba. Još jedna važna stvar – tražit ćemo od DORH-a da na temelju od nezastarijevanja kriminala iz pretvorbe i privatizacije, zakona iz 2011., da se primijeni na neke ove slučajeve. Osobno ću redovito podsjećati DORH, paziti da se posao obavi, dok se ne istroše apsolutno sva pravna sredstva.

