Nekoliko je kadrovskih rješenja i rotacija na stolu. Spominje se primjerice smjena Karoline Leaković s mjesta voditeljice ureda za međunarodne odnose SDP-a. Špekulira se i o smjeni glasnogovornice Danice Jurišić Spasović. Najvažnije kadrovsko pitanje je zamrzavanje saborskog statusa bivšeg predsjednika stranke Zorana Milanovića. On je najavio da će to napraviti do kraja prosinca, no još nije to napravio. Postoje kalkulacije oko toga tko bi ga trebao zamijeniti. To je važno pitanje, ponajprije zbog integriteta same stranke. I sam je Milanović rekao da neće uzimati plaću za posao koji ne obavlja.

SDP-ovci bi mogli razgovarati i o slučaju Lalovac. Naime, bivši ministar financija i saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac, poslao je priopćenje u kojem lažnima naziva optužbe za obiteljsko nasilje, za koje ga je prozvala supruga u mreži lokalnih televizija.

Boris Lalovac navodi kako štetu trpi njihov maloljetni sin te da radi njegove zaštite o ovoj temi više neće javno nastupati.

O svemu se oglasio i SDP. Najoštrije osuđuju nasilje nad ženama. Tešku obiteljsku situaciju Borisa Lalovca, ističu u priopćenju, ne mogu i ne smiju komentirati, ali pozivaju nadležne institucije da i taj slučaj istraže.

U Udruzi Babe priopćili su da ne mogu potvrditi ni opovrgnuti da im se supruga Borisla Lalovca obratila za pomoć, jer nije u njihovoj evidenciji.

U stranci je sazvana sjednica Predsjedništva. Radi se o redovnoj sjednici te su teme unaprijed utvrđene, no zasigurno će se raspravljati i o slučaju Lalovac. Nitko prije sjednice nije ništa htio komentirati, svi su se pozivali na ono što je rekao i Lalovac da ne treba javno istupati o toj temi zbog zaštite maloljetnog sina. SDP-ovci očekuju istragu nadležnih institucija i tek će onda imati svoj stav.

''On je rekao da zbog zaštite svog djeteta neće javno nastupati, i u tom smislu mislim da nitko ne bi trebao javno nastupati o toj temi. Nadležna tijela će postupati'', rekao je Arsen Bauk.