Krešimir Budiša, savjetnik gradonačelnika Splita Andre Krstulovića Opare, komentirao je na svome Facebooku slučaj Splićanina koji je napustio Split i Hrvatsku a koji je između ostalog poručio da odlazi tamo gdje ne žive vjerski fanatici koji s mrtvacima po ulicama teroriziraju vlastiti narod i tamo gdje se deklarirani fašisti nalaze u zatvorima.

Krešimir Budiša, savjetnik splitskog gradonačelnika, odgovorio je svima koji odlaze iz Hrvatske. Svoj je status nazvao: Ne okreći se sine, nećemo te ni zvati.

Post prenosimo u cijelosti:

"Ako me išta ovih dana nanerviralo to je činjenica kojom su mediji prenijeli na sva zvona ovakav idiotski status, i što nas već par godina svaki drugi dan ‘bombardiraju’ sličnim litanijama svakog tko želi seliti u drugu državu.

Moj post međutim neće čitati Šprajc, neće ga shareat Index, Tportal, Slobodna, Jutarnji i Nova TV, zašto – jer im ne odgovara tiha većina ovog naroda jer očito vode neku svoju bitku da natjeraju sve da odu i po mogućnosti što više njih.

Majstore, ako si se odlučio odseliti u ‘multi-kulti’ zemlju – reci jel to samo po sebi treba bit neka strašna vijest? Ti si otišao iz HR, jer je puna strašnih katolika, netko drugi je došao jer mu je tu lijepo i sigurno. Europska unija nam je dala slobodu kretanja i ulaza i izlaza pa široko ti polje, i tebi i svima koji imaju slično mišljenje.

I ako me dodatno nervira kod našeg naroda je negativnost u vezi svoje države, pa i od nekih političkih stranaka. Pa ljudi dragi jeste vi bili igdje van RH?

Otiđite bilo gdje istočno od RH, pa usporedite?

Do Tokija možda nema normalne države. A u Tokiju ljudi žive u hotelima kutijama i rade 23 sata dnevno uz 7 dana GO u godini.

Južno i jugozapadno od RH – isto nema normalnije države od RH, zapadno i sjeverozapadno – vjerojatno ima. I to je 5% populacije svijeta kojima je možda bolje.

A što znači ‘bolje’?

Ajmo reći da je pretpostavka da naš sugovornik iz ovog teksta ide u London kao oličenje multikulti svijeta i bogatstva.

Sestra mi je sad otišla na praksu u multi-kulti London. Nekidan je izvršen teroristički napad na metro, jučer hrpe napada kiselinom na normalne ljude, ne smiješ nigdje izaći od straha maltene. Hrpe bandi, kriminala i svega. Jedan običan stan košta 3000 funti, živiš negdje tri sata od posla i tri nazad.

I znaš što – ako bi uspoređivao na takav način - radi se o kraljevskoj džamahiriji, teroriziraju vlastiti narod, od himne, funte, onih crvenih mundira, i sto tradicija vezanih za kraljicu. A zapravo je samo – tradicija i povijesno naslijeđe.

Međutim da netko napiše ovakav status jer ide iz Londona jer ne podnosi kraljicu (koja btw nije svetac) mediji bi ga razapeli, a ne bi ga svi shareali s nekim ponosom i srećom. I s pravom bi ga razapeli jer su na svoju državu ponosni za razliku od ovakvih.

Jadan smo mi narod kad svakodnevno samo pljujemo sami po sebi, širimo neki bolesni negativizam, a ne bi za početak počeli od sebe, i što smo mi mogli u svom životu mogli napraviti bolje, drugačije.

Što misliš jel ti Amerika do 25. godine da besplatno školovanje i studij, besplatno zdravstvo, jeftine vrtiće, bolje i dulje porodiljne? Često i besplatne školske udžbenike.

Skoro pa besplatne studentske domove, i onda praksu od 500 eura mjesečno godinu dana da naučiš posao?

I ti onda napuniš 25 – i nemaš što nego pjeniti ‘država je kriva’.

A ovakvom pacijentu je za početak RH dala putovnicu i PRAVO DA ODSELI – gdje god hoće. Pitaj one iz Afganistana što bi bilo da oni napišu ovakvo pismo. I pokušaju odseliti.

Ma krivi smo mi ljudi sami. I svatko tko samo pljuje umjesto da gradi, bolje da mi ne piše komentare jer me ne zanimaju.

Uzmite život u svoje ruke, radite s ljudima na građenju bolje Hrvatske, a ne širite bolesnu propagandu o Irskoj, Dublinu gdje ljudi žive s 13 Pakistanaca i rade u McDonaldsu i to smatraju sjajnim životom i još nas svakodnevno bombardiraju s tim.

Učite od 7. godine, školujte se, čitajte puno, ne budite hejteri – i bit će vam najljepše u Hrvatskoj – najljepšoj zemlji svijeta.

Onaj tko je obišao svijeta, a i ja mogu reći da jesam, to će sigurno potvrditi", poručio je Budiša.

Objavu Splićanina koji je otišao iz Hrvatske na koju je reagirao Buduša pročitajte u nastavku.