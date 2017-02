Ispitani su nakon što se u javnosti saznalo za nalaz Državnog ureda za reviziju prema kojem su Milanovićevim savjetnicima isplaćivane sporne inozemne dnevnice, u ukupnom iznosu od 307 tisuća kuna.

Odvojena saslušavanja trajala su jutros od 10,30 do oko 17 sati, kada je Saucha posljednji napustio zgradu Državnog odvjetništva, izjavivši novinarima da ostaje pri izjavama koje je dao prošla dva dana, dok su Budak i Goldstein ostali pri tvrdnjama da nisu bili na tim putovanjima niti su primali novac.

“U potpunosti razumijem interes javnosti u ovom slučaju, ostajem pri svim izjavama koje sam dao u protekla dva dana, dao sam izjavu Uskoku i, koliko je meni poznato provode se izvidi koji su tajni tako ovaj slučaj dalje ne mogu komentirati“, rekao je Saucha novinarima.

Budak: "Netko je krivotvorio moj potpis"

Budak, koji je tužiteljstvo napustio oko 13,30 sati, rekao je da tijekom 2015. nije nigdje putovao te da misli kako je netko krivotvorio njegov potpis.

„Došao sam s namjerom podnijeti kaznenu prijavu, ali pošto je Uskok već pokrenuo postupak onda to nije imalo smisla. Dao sam iskaz i to je to što mogu reći", izjavio je Budak.

Ustvrdio je da je za sporne putne naloge doznao u subotu od novinara. Budak je ponovno rekao da je „netko krivotvorio njihove potpise i na taj način zapravo podigao novac".

Upitan sumnja li na pojedine osobe, odgovorio je da ne sumnja u nikoga.

"Ne mogu sumnjati ni u koga osim u nekoga tko je imao pristup novcu", rekao je Budak. Dodao je da je u Državno odvjetništvo došao samoinicijativno i da nigdje nije putovao tijekom 2015. godine.

"Nisam nigdje putovao, a vidljivo je iz nalaza revizije da nisu u tim putnim nalozima uračunati nikakvi troškovi smještaja ni putovanja jer to bi se moralo dokumentirati. Dakle dokumentacija ne postoji, stoga i slijedi zaključak da je netko na taj način htio izvući novac umjesto nas", kazao je Budak

Goldstein: "Nisam bio na putovanjima"

Slavko Goldstein, koji je DORH napustio oko 12,30 također je ustvrdio da nikada nije bio na putovanjima i primio dnevnice za to. "Ne, ma kakvi, nikad bio", kratko je odgovorio.

Novinarima je rekao da je u DORH došao da bi dao izjavu o svemu tome. Upitan nalazi li se njegov potpis na tim dokumentima, Goldstein je rekao da se po službenoj proceduri obračunavanja njegov potpis mora nalaziti na tim dokumentima.

Upitan zašto nije podnio kaznenu prijavu ako je netko krivotvorio potpis i ako mu se stavlja na teret da je koristio nešto nije smio, odgovorio je da je to njegova privatna stvar.

Državna revizija u uredu bivšeg premijera Zorana Milanovića otkrila je sumnjive isplate, a prema nalazu za 2015. godinu iz ureda bivšeg premijera trojici njegovih posebnih savjetnika - Nevenu Budaku, Siniši Petroviću i Slavku Goldsteinu isplaćeno je više od tristo tisuća kuna za inozemne dnevnice.

Radi se o više od 500 inozemnih dnevnica, a putnim nalozima nije priloženo izvješće s puta niti druga vjerodostojna dokumentacija koja bi potvrdila da je putovanje obavljeno.

Dvojici savjetnika isplaćeno je po 186, a trećem - njih 160 iz čega se može zaključiti da je svaki na službenom putu boravio skoro pola godine.

Treći Milanovićev savjetnik Siniša Petrović nije viđen da je došao dati izjavu.

Izvide o navodima iz nalaza Državnog ureda za reviziju o isplatama inozemnih dnevnica u vrijeme Vlade Zorana Milanovića provest će i Uskok, potvrdio je u ponedjeljak taj specijalizirani odjel Državnog odvjetništva.

Odgovarajući na Hinin upit Uskok je izvijestio i da će o rezultatima provedenih izvida "javnost biti pravodobno obaviještena".

Dan ranije Vlada je potvrdila da je od Ureda za opće poslove (UZOP) zatražila informacije vezane uz slučaj isplate dnevnica trojici Milanovićevih savjetnika, a iz Državnog odvjetništva da se bave izvješćem Državne revizije vezano za rad Vlade u 2015. i nezakonitu isplatu dnevnica. (Hina)