Objavljena je tablica u kojoj se za svakog zastupnika pojedinačno može vidjeti koliko je potrošio na dnevnice, auto, cestarine, avion, hotel, stanarinu i režije, ali i tko je i koliko dobivao naknadu za odvojeni život.

U nešto manje od dva mjeseca ovog saziva sabora zastupnici su za navedene stavke potrošili ukupno 1. 769.023 kune i 93 lipe. Najviše je potrošeno na korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Na tu je stavku potrošeno čak 746.563,00 kune. Po visini, sljedeći najveći potrošeni iznos odnosi se na stanovanje zastupnika, pa je tako na stanarinu potrošeno 448.249 kuna i 68 lipa. Odvojeni život za sedamdesetak zastupnika u samo dva mjeseca iz proračuna je odnio 183.564 kune i 82 lipe.

Rekorder u potrošnji za sada je bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač. Potrošio je 46.616 kuna i 62 lipe - sve to na putovanja koja niže kao predsjednik odbora za vanjsku politiku.

Ostali rekorderi uglavnom u Sabor dolaze s dalekog puta. Željko Raguž, predstavnik HDZ-a iz dijaspore, potrošio je najviše na putovanje i smještaj čak 39.232 kune i 98 lipa.

Iz Dalmacije stiže HDZ-ova Dragica Roščić koja je na putovanja, ali i smještaj u hotelu i stanu potrošila 38.007 kuna i 94 lipe. Dalek put rezultat je velikog troška i Mostove Ivane Ninčević Lesandrić - iznos se popeo do 31.239 kuna i 59 lipa. A među SDP-ovcima najviše je potrošio Branko Grčić 30.593 kune i 30 lipa

Cijelu tablicu pogledajte OVDJE.

Objavljene su i napomene uz pregled troškova koje prenosimo u cijelosti:

Zastupnički paušal i naknada za odvojeni život

Zastupnici, uz mjesečnu plaću, ostvaruju pravo na isplatu zastupničkog paušala u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno te naknade za odvojeni život u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno. Naknada za odvojeni život ne isplaćuje se zastupnicima tijekom ustavne stanke u radu Sabora (od 15. srpnja do 15. rujna, od 15. prosinca do 15. siječnja tekuće godine, te u razdoblju od raspuštanja do konstituiranja novog saziva Sabora (u skladu s Odlukom o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika, NN 44/05 – pročišćeni tekst, i 47/16).

Službeni stanovi

Zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 km od Zagreba imaju pravo na korištenje smještaja u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, i to u mjesečnom iznosu do 2.500,00 kuna na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500,00 kuna mjesečno. Moguće razlike u troškovima najma stana i režijskim troškovima zastupnici snose sami (u skladu s Odlukom o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika, NN 44/05-pročišćeni tekst, i 47/16).

Dnevnica

U okviru obavljanja svojih zastupničkih dužnosti i aktivnosti zastupnici imaju pravo na isplatu dnevnice - koja za službeno putovanje u zemlji iznosi 150,00 kuna - i naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (2,00 kune po prijeđenom kilometru), a u skladu s Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređene kolektivnim ugovorima (NN 117/12), kao i na naknadu troškova cestarine uz predočenje računa.

Naknada troškova prijevoza

Zastupnici, koji se koriste smještajem u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima i oni koji se iznimno koriste hotelskim smještajem, a na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže (pri dolasku i odlasku u svakom tjednu koliko traje zasjedanje). Zastupnici, koji se ne koriste smještajem u stanovima za službene potrebe, u unajmljenim stanovima, hotelskim smještajem ili u stanu koji je u njihovom vlasništvu ili vlasništvu člana njihove uže obitelji, a imaju prebivalište udaljeno više od 50, a manje od 150 km od Zagreba i na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim ili unajmljenim vozilom odnosno vozilom u vlasništvu člana uže obitelji ili člana zajedničkog kućanstva, imaju pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2.500,00 kuna (u skladu s Odlukom o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije, NN 137/02-pročišćeni tekst, 18/06, i 59/16).

Za dolazak na plenarna zasjedanja Hrvatskoga sabora zastupnicima s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara, uz korištenje osobnog vozila, omogućeno je i korištenje sredstava javnog prijevoza (autobus, vlak, zrakoplov, trajekt), a tako nastali troškovi također im se refundiraju uz predočenje računa. Isto vrijedi i za službena putovanja u inozemstvo, koja uz to uključuju i plaćanje hotelskog smještaja.