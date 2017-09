Zastupnici u Saboru danas će raspravljati o prijedlogu novog Zakona o hrvatskim braniteljima.

9:58 - Nikola Grmoja (Most) smatra da se istražno povjerenstvo koje bi osnovao Sabor treba baviti ne samo s 2017. nego bi trebalo ići daleko u povijesti.



"Mi nismo istražitelji ni tužitelji ali moramo vidjeti koji su ljudi, koji političari i institucije omogućili ovakvu aferu, tu prvenstveno mislim na HANFA-u i HNB. Ne smijemo dozvoliti da nam se opet dogodi isto", rekao je.



9:55 - Ivan Pernar (Živi zid) podsjetio je da je prošlo pet godina otkada je Robert Ježić obećao vratiti pet milijuna eura Sanaderovog mita državi.



"Ježić je rekao vratit ću ako presuda Sanaderu bude pravomoćna. A što ako ne bude? Država po tome ništa ne poduzima. Zanima me zašto osoba koja ne provodi izravan nalog suda, koja laže, kako ona može biti zaštićeni svjedok? Mislim da bi DORH trebao dati status zaštićenog svjedoka Ivici Todoriću i reći mu da im kaže tko mu je omogućio da sve to radi", rekao je Pernar.



9:52 - Anka Mrak Taritaš (GLAS) također je pozvala na osnivanje istražnog povjerenstva.

"Gospodine Plenković, preuzimite odgovornost", poručila je

9:48 - Davor Bernardić u ime Kluba SDP-a pozvao je vladajuće da podrže osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor.



"Svima u Hrvatskoj je jasno nakon zastrašujućih optužbi o umješanosti Vlade i da je Vlada ucijenila i da Vlada stoji iza fonda Knighthead iza kojeg stoje Ramljak i Dalić, mislim da ni jedna osoba nije protiv istražnog povjerenstva za Agrokor. Ova priča je dublja i mračnija nego što se prvo mislilo. Zašto skrivate gospodo u Agrokoru istinu već pet mjeseci? Kako je moguće da se pisanje Lex Agrokora događalo prije sastanka s Todorićem u Vladi? Je li pisac Lex Agrokora povezan osobno s premijerom. Sve govori da je premijer sve znao i da se od naroda skrivala istina. Pozivam Plenkovića da odgovori zašto se protivi istražnom povjerenstvu i pozivam vladajuće da već u petak to stave na dnevni red".



9:34 - Sjednica je počela stankom. SDP ju je zatražio zbog najnovijih događanja u Agrokoru, kao i GLAS, Živi zid zbog Roberta Ježića koji nije vratio 5 milijuna eura državi, Most, HDZ i HNS također zbog Agrokora.



Na dnevnom redu Sabora je prijedlog novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji bi na cjelovit i jednostavniji način trebao regulirati sva njihova prava, primjerice pitanja naknada za nezaposlene branitelje, viši iznos najniže mirovine, strategija za očuvanje zdravlja branitelja, otvara se i rok za priznavanje statusa hrvatskog branitelja te omogućava zaštita stečenih prava za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane (HVO).