Hrvatski sabor raspravljat će o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama koje mu je predložila Vlada.

Tim se izmjenama u Zakon dodaju odredbe o transparentnosti državnih potpora te dopunjuju odredbe koje se odnose na registar potpora. Postizanje transparentnosti odnosi se na obvezu države članice Europske unije da na jednoj mrežnoj stranici objavi podatke o programima odnosno pojedinačnim državnim potporama koje premašuju iznos od 500.000 eura te ostale propisane podatke. S obzirom na njegove ovlasti koje ima po postojećem Zakonu, mrežna stranica na kojoj će se ti podaci objavljivati bit će stranica Ministarstva financija.

10:16 Sabor je nastavio rad raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama koje mu je predložila Vlada.

10:11 Branko Bačić (HDZ) kazao je kako se na mjesto posebnog savjetnika može imenovati i osoba koja nije u državnoj službi.

"U vrijeme dok traje afera Dnevnice, SDP spominje savjetnike u Vladi. Posebni savjetnici u Vladi postoje još od 2003. Bivši premijer Milanović imao ih je 4, dok Plenković ima 1. Savjetnici Milanovića skupili su više putnih naloga nego Paja i Jare u "Kamiondžijama". Kad se traži stanka, trebali bi se iznositi točni podaci. Nije točno da je Plenković rekao da neće biti posebnih savjetnika", kazao je Bačić.

10:06 Branimir Bunjac (Živi zid) osvrnuo na situaciju u Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga

"Ravnateljica agencije Marija Hrebac je prema tvrdnjama zaposlenika stvorila lošu i neljudskou atmosferu zbog kojeg je dio zaposlenih dobio otkaz, a dio na bolovanje. Neki su dobili otkaz, među kojima su i sindikalni povjerenici. Ravnateljica ima nadimak "Kraljica sukoba interesa". Troše se veliki iznosi na skupe restorane iu hotele. Jedan račun u restoranu Boban iznosio je 5.000 kuna . Ona već punih 10 mjeseci radi kao v.d. Pozivam Vladu i Ministarstvo financija te upravni odbor agencije da pokažu dosljednost i nastave s raščićavanjem", kazao je Bunjac.

"Je li u redu da se radnici bacaju na ulicu dok agencija kupuje službeni Volvo. Dvije spremačice dobile su otkaz dok ravnateljica troši državni novac na skupe restorane", kazao je Bunjac.

10:00 Marin Škibola govorio je o trgovinskom sporazumom CETA između Kanade i EU.

"Zašto nema interesa medija za ovaj sporazum. Zašto zastupnici u EP-u nisu spominjali taj sporazum i informirali hrvatsku javnost. Ako mi ne informiramo javnost, kakva je to demokracija?", zapitao se Škibola.

9:59 "Ilčić smatra da muslimani nemaju iste radne navike kao i kršćani te govori da Hrvatsku treba ograditi bodljikavom žicom. Govori da muškarac nakon posla mora čitati novine dok žena opslužuje. Ne možemo utjecati na to koga se bira za savjetnike, ali na to moramo upozoriti", kazao je Grbin.

9:55 "Bio bih sretan kad bi odnos Vlade prema znanosti bio jedini problem jer on se lako može riješiti odlaskom samo jednog čovjeka. Ja ću govoriti o djelovanju jednog potpredsjednika. Prije 4 mjeseca s ovog mjeseca Andrej Plenković rekao je kako će se savjetnici imenovati iz redova državnih službenika. Ministri su se raspojasali, svatko uzima ponekog savjetnika iako ne dolaze iz redova državnih službenika. Oni dolaze sa strane jer se moraju platiti određene političke cijene. Najgori je primjer imenovanje gospodina Ilčića za savjetnika ministru Stieru. On je zaposlenik javne ustanove koji će povrh redovne plaće primati i naknadu za savjetnika. Njegova će primanja biti u rangu potpredsjednika Vlade", kaže Grbin.

9:54 Zastupnicima se obratio Peđa Grbin (SDP)

9:50 "Mi nemamo tisuće znanstvenika koji žive u inozemstvu i žele pomoći domovini. Imamo ih na desetine. Što radimo da očuvamo poveznicu s njima? Ova Vlada koju mi nazivamo Titanic vladom ide od sante do sante. Ne obazire se ni na upozorenja ni kritike, već ide svojim putem koji nema puno veze sa logikom i zdravim razumom. Slučaj u kojemu je profesor Đikić najavio da prekida rad u Hrvatskoj dočekan je od premijera posprdnim komentarom da on za to nije kriv", kaže Richembergh.

9:46 "Potpuno je neprihvatljiv odnos hrvatske vlade prema hrvatskim znanstvenicima i stručnjacima. Omolovažava se gesta koju je učinio Ivan Đikić. Posljedice takvog bagateliziranja mogu biti vrlo ozbiljne. One se odražavaju na ugled RH u znastvenom svijetu", kazao je Richembergh

9:45 Nakon stanke zastupnicima se obrati Goran Beus Richembergh (HNS)

9:33 Branko Bačić zatražio je stanku u ime kluba zastupnika HDZ-a

9:32 Branimir Bunjac (Živi zid/Snaga) traži stanku zbog nezakonitosti u Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga

9:31 U ime kluba zastupnika SDP-a stanku je zatražio Peđa Grbin

9:30 Marin Škibola (Nezavisni) traži stanku zbog regionalnog trgovinskog sporazuma CETA o kojem se danas glasa u Europskom parlamentu

9:30 Goran Beus Richembergh (HNS) zatražio je stanku kako bi se osvrnuo na odnos hrvatske vlade prema vrhunskim znanstvenicima