Gošća u Vijestima Nove TV bila je Sabina Glasovac (SDP).

Može li oporba dobiti ovu bitku, hoćete li imati dovoljno ruku za izglasavanje nepovjerenja ministru Pavi Barišiću?



To prije svega ovisi o savjesti i pojedinačnoj odgovornosti svih zastupnika. Zasigurno da to bez podrške zastupnika Mosta neće biti moguće.

Oni za sada još taje svoj stav. Jeste li komunicirali s njima, znate li kakav bi on mogao biti?

Budući da je Most u pregovorima s Tomislavom Karamarkom ulagao veta na imenovanje pojedinih ministara koje se teretilo zbog sličnih stvari, ne vidim što se bitno moglo promijeniti u ovih godinu dana da bi oni sada dijametralno suprotno promijenili stav i podržali ostanak ministra Barišića u Vladi.

Je li vas iznenadilo koliko premijer gorljivo brani svog ministra?

Moram priznati da me iznenadilo koliko je Andrej Plenković spreman staviti na kocku vjerodostojnost svoje vlade da bi spasio vojnika Barišića. Ne znam što je pozadina svega toga, vjerojatno ima ozbiljne razloge zašto to čini. On kao europejac zna kako stvari funkcioniraju u Europi. Na današnji dan je točno prije devet godina njemačka ministrica obrazovanja podnijela ostavku zbog iste stvari. Nevjerojatno mi je kako Plenković odbija primjenjivati neke standarde za koje sam uvjerena da bi ih primjenjivao da živi u Njemačkoj ili Austriji.

On cijelo vrijeme tvrdi da je riječ o običnoj pogrešci, o jednoj fusnoti.

On minorizira cijelu situaciju, to je potpuno jasno. No, tu se ne radi samo o jednoj fusnoti, kada govorimo o radu gospodina Schlesingera gdje je gospodin Barišić priznao da je pogriješio i na neki način priznao da je plagirao, uzeo dio teksta bez navođenja izvora. No, provlači se kroz medije da se tu ne radi samo o gospodinu Schlesingeru, već i o nekim drugim dijelovima njegovog rada koji se mogu smatrati plagijatom. I danas je u jednom mediju izašlo da se ne dovodi samo u pitanje njegov znanstveni rad, nego i njegov doktorat. Puno je to upitnika, no čini mi se da je gospodin Andrej Plenković iz nekog nepoznatog razloga odlučio poslati vrlo jasnu poruku hrvatskoj javnosti da stoji iza svog ministra. Iako ta poruka našoj djeci u Hrvatskoj šalje poruku da je umjesto znanja dozvoljeno varanje i mislim da to nije nešto na što bismo trebali pristati. Trebali bismo raditi određene iskorake u obrazovnoj reformi ako želimo garantirati vjeru, nadu naše djece i mladih u budućnost, onda ministar Barišić mora postati prošlost.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr