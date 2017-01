Gotovo 700.000 tisuća gledatelja sinoć je bilo uz emisiju 'Provjereno' koja je time postala i najgledanija od početka sezone u rujnu 2016. godine, s ostvarenim udjelom gledanosti 37,7% među ciljnom skupinom 4+. "Provjereno" u siječnju bilježi i značajan porast gledanosti u odnosu na 2016. godinu.

Jaka tema jučerašnjeg "Provjerenog" bila je sumnjiva rabota pulskog Centra za socijalnu skrb – mještani sela Šegotići u istarskoj općini Marčana tvrde da Centar imovinu svog štićenika prodaje u bescjenje.

Slučaj Zorana Peruška, koji je zbog zdravstvenog stanja lišen poslovne sposobnosti, digao je na noge stanovnike tog malog mjesta. Imovina koju ima u nasljedstvu pozamašna je pa je država, kako bi financirala njegovu skrb, prodala njegova dva zemljišta površine više od 14 tisuća kvadrata, smještena na atraktivnim lokacijama.

Mještani tvrde kako je to, unatoč mnogo boljoj ponudi drugog zainteresiranog kupca, učinjeno po cijeni višestruko manjoj od tržišne i to istoj osobi koja je sama platila procjenitelja. Ekipa "Provjerenog" ovo je provjerila i u jednoj agenciji za nekretnine koja je procijenila kako je Zoranova zemlja mogla postići i do 50 posto bolju cijenu.

Iako kažu da je u Zoranovom slučaju formalno-pravno sve u redu, iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su kako i sami provode nadzor nad spornom kupoprodajom.

"Ne postoji zakon, ali doista ima prostora da se te stvari ugrade u neke zakone, upravo zbog toga da se smanji sumnja u manipulaciju. Da li se moralno može učiniti nešto drugačije u takvim situacijama, to tek trebamo utvrditi, pa bih molila cijenjenu javnost da imaju malo strpljenja. U svakom slučaju mi ćemo se time ozbiljno pozabaviti", rekla je za "Provjereno" Maja Vučinić Knežević, pomoćnica ministrice socijalne politike.

Ravnatelj pulskog Centra za socijalnu skrb nije htio pred kamere, no u razgovoru je priznao kako mail prvog zainteresiranog kupca nije vidio, a i da je, na njega ne bi odgovorio jer ga na to ništa ne obvezuje.

Sinoćnje "Provjereno" donijelo je i tri druge zanimljive teme. Jedna od njih je priča o "zagorskom Rembrandtu", 28-godišnjem samoukom slikaru koji uljem na platnu stvara čudesna umjetnička djela, a živi u skromnoj kući bez interneta i moderne tehnologije – mobitela, televizije i radija.

Ekipa "Provjerenog" razgovarala je s 15-godišnjim dječakom koji je u kolovozu prošle godine doživio strujni udar na zagrebačkom Ranžirnom kolodvoru kada se iz zabave odlučio popeti na vagon. Leon je strujni udar od 25.000 volti i pad s visine od 3 i pol metra čudom preživio, a za "Provjereno" su se on i njegov otac prisjetili tog potresnog događaja.

Svoju su priču za "Provjereno" ispričali i oni svoj posao moraju obavljati usprkos polarnoj hladnoći – brinu o stoci i kada je vani debelo ispod ništice, razbijaju led sjekirama kako ribe ne bi uginule te se penju na visoke stupove kako bismo i po snježnoj mećavi imali struje.