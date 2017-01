Zastupnika Ivana Pernara danas je iz sabornice na poziv predsjedavajućeg Željka Reinera iznijela saborska straža, zajedno s njegovim nekadašnjim stranačkim kolegom Ivanom Viliborom Sinčićem, o čemu je Živi zid održao i posebnu konferenciju za novinare.

Nakon što je predsjedanje preuzeo Božo Petrov, Reiner je dao izjavu novinarima vezano uz ovaj incident, koji je obilježio današnju sjednicu. Brani se da je reagirao "striktno" po Poslovniku koji, kaže, jasno propisuje kako se vodi sjednica, kad se mora opomenuti zastupnika, oduzeti mu se riječ....

"Opcija je da Sabor radi na dobrobit građana, zastupnici su tu da zastupaju ideje građana, ne da jedu pizze, jabuke, da vičemo jedni na druge, budemo neuljudni", naglasio je potpredsjednik Sabora.

Protumačio je kako je stanku (nakon sukoba s Pernarom) sazvao jer se nije moglo raditi normalno te naglasio kako je nakon "što je Pernar morao otići", sjednica normalno nastavljena. "Gospodin Pernar je od one famozne jabuke do vikanja s mjesta ometao svog kolegu Sinčića da iznese stav. Zastupnik ne može ustajati i vikati s mjesta, vikanje nije način ponašanja, Sabor time ne dobiva na dignitetu", rekao je Reiner.

Iako se zauzima da se Etički kodeks donese, Reiner ne vjeruje da će to riješiti probleme u funkcioniranju Sabora. Kodeks ne može nadomjestiti pristojnost, ne može nadomjestiti kućni odgoj, kolegijalne odnosne. To ne možete riješiti propisom, to imate ili nemate, izjavio je potpredsjednik Hrvatskog sabora.

Kako je izgledalo Pernarovo izbacivanje pogledajte u priloženom videu. (D.B./Hina)