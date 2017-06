2. b Osnovne škole Mato Lovrak iz Nove Gradiške bez premca je razred s najvećim srcem u cijeloj zemlji. Ali u onome što ih je do te titule dovelo, ni učenici ni učiteljica Daniela Ivanović ne vide baš ništa posebno. Jer to je najmanje što su mogli učiniti za svog prijatelja Matea.

"Dobar je u matematici i hrvatskom i prijatelj je za deset!" - tako o Mateu pričaju Iva i Lana. Činjenica da osmogodišnji Mateo Sverić posljednjih osam mjeseci zbog mišićne distrofije više ne može hodati za njih je tek sporedna stvar. Prepreka kojoj su se na prijedlog učiteljice Daniele svi prilagodili. Pa otkako Mateo ne hoda, umjesto u školskim klupama oni uče, pišu, čitaju i vrijeme pod odmorom provode - na školskom podu.

"Svako dijete ima neke osobine koje mu otežavaju usvajanje nastavnih sadržaja. I zapravo ne postoji dijete koje neće imati neke teškoće", kaže učiteljica koja je Matea u razred prihvatila bez predrasuda i strahova, a istom je pristupu naučila i svoje učenike.

"Sve riječi koje postoje, nekakve lijepe, da ja njoj kažem, mislim da bi to meni bilo malo. I bilo bi mi ofucano i ne mogu naći riječ kojom bi nju opisala. Sve lijepe riječi koje bi ja njoj rekla, to bi meni bilo malo kakva je to žena", s dubukom zahvalnošću priča Mateova mama Ivana Sverić.

Iako za njegovu bolest nema lijeka, Mateo sanja tipično dječačke snove. Želio bi postati nogometaš. Priču koja će vas dirnuti u srce, pogledajte večeras u Provjerenom.