Država je prodala tvrtku tlm uz obavezna ulaganja koja se nikada nisu dogodila, a iznos zaostalih plaća i otpremnina veći je od 60 milijuna kuna.

Priča o šibenskom TLM-u dobro je poznata već 20 godina. Država je prodala tvrtku uz obavezna ulaganja u nju, koja se ipak nisu dogodila. Dogodili su se dugovi, gasila se proizvodnja, a radnici su ostali bez plaća. Prije nekoliko tjedana uhićen je bivši član Uprave i raspisana je tjeralica za bivšim vlasnicima - tereti ih se da su pronevjerili 170 milijuna kuna. "Provjereno" istražuje zašto je moralo proći 20 godina da se stvari pomaknu s mrtve točke.

TLM bio je proizvodni gigant koji se bavio traženom djelatnošću, a u državnom vlasništvu, loše vođen, nagomilao je dugove. Kako bi ga spasila, Vlada je TLM prodala za jednu kunu konzorciju tvrtki pod uvjetom da barem tri godine zadrži 1400 radnika te uloži u tvrtku 107 milijuna eura. No, kako su članice konzorcija polako izlazile iz poslovanja, u njega su ušli Marko i Loran Pejčinoski sa svojim austrijskim tvrtkama, a potom navodni ruski milijunaš Igor Shamis sa svojom tvrtkom iz Luksemburga, pričaju radnici. Niti jedna od tih grupacija nije uspjela podići tvrtku, koja je tonula sve dublje u dugove.

"Nitko od njih nije ulagao, samo su opterećivali firme kroz različite kredite. Danas je TLM prezadužen, a da su ti krediti otišli u TLM, to bi se danas vidjelo. TLM je u Europi po snazi bila negdje treća tvornica za preradu aluminija. Nekada smo bili zlatna koka, a danas smo očerupana kokoš", ispričao je za "Provjereno" Ivan Svraka, bivši sindikalni povjerenik Prešaonice, odnosno TLM-ove Tvornice prešanih proizvoda koja je danas pred likvidacijom.

Iako to bio uvjet, bivši zaposlenici tvrde kako u tvrtke ništa nije uloženo. Primjerice, umjesto ulaganja u novu presu kad se za time pojavila potreba, Prešaonica TLM-a kupuje staru presu tvrtke Feal iz Širokog Brijega, inače suvlasnice TLM-a.

Kada je Prešaonica prestala s radom, njezini su zaposlenici ostali bez plaća, i to pune dvije godine. "Radio sam na crno da bi mogao prehraniti obitelj, uz ženina primanja nedostižno je, jer imam kredit za stan i to je jako teško. Imao sam prijatelja koji ima obrt i zamolio sam ga da me primi, inače bih bio doslovno – na ulici", ispričao je jedan od radnika Josip Bralić za "Provjereno".

Radnici novac do danas nisu dobili, tek onaj minimalni dio što je isplatila Agencija za osiguranje radničkih potraživanja. Od 19 do 20 plaća koliko su im dužni, dobili su samo tri i dio otpremnine. I radnici i sindikati, pričaju, podnosili su kaznene prijave s dokazima za nečasna djela i pokapanje njihove tvrtke. Od osam točaka u kaznenoj prijavi podignute su tri istrage, a što je s ostalima još se ne zna. Radnici tvrde kako planiraju i podići tužbu protiv onih koji su ih trebali štititi – države jer će jedino tako možda vidjeti potraživanja zaostalih plaća i otpremnina u iznosu većem od 60 milijuna kuna.

Za razliku od prešaonice, valjaonicu u stečaju je u najam uzeo slovenski Impol. Jedini je uložio novac u proizvodnju, tvrde radnici, i danas – posluju s dobitkom.

