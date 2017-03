Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u sklopu svoga boravka u Požeštini u četvrtak posjetila Kazneni zavod u Požegi u čijem se krugu nalazi i tvornica Orljava i pokraj kojeg se mora proći da bi se došlo do uprave Kaznenog zavoda. Orljava joj nije bila u protokolu za posjet.

''Prije dolaska predsjednice došla je šefica i rekla da se zaključaju prednja i bočna vrata kako nitko od nas ne bi izašao van dok predsjednica bude prolazila'', ispričala je jedna od zaposlenica.

Dodaje da su svi jako razočarani tim postupkom. Predsjednik Uprave Orljave Luka Balenović demantira tvrdnje da su radnice zaključane ne bi li ih se spriječilo da se vide s predsjednicom, piše Jutarnji list.

''To su gluposti i izmišljotine. U vrijeme kada je predsjednica trebala proći, mi imamo gablec, pa žene izlaze van na bočna vrata zapaliti cigarete, jer tamo imaju klupe i pepeljare. Rekli smo da ćemo to zabraviti da žene ne izlaze na tu stranu, da ne bude sijelo dok Predsjednica prolazi, te da radnice koje žele zapaliti izađu na drugu stranu. Ne mogu vjerovati koliko je zlih jezika i što sve radnice mogu pričati. To je zbilja čista dezinformacija i zločestoća. Treba doći ovdje i pogledati gdje su bile'', rekao je Balenović.