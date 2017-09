Prošlo je 7 godina otkako je propalo poduzeće Kamensko, a radnice još uvijek nisu primile svoje zaostale plaće.

U to ime su se okupile u parku Franje Tuđmana u Zagrebu gdje su i prije točno 7 godina štrajkale gladu. Kažu da ni danas ne znaju kada će dobiti svoju plaću, a trebale bi dobiti svega 15,2 posto od onoga što im se duguje. Tvrde kako s borbom neće stati, a najavljuju i tužbu protiv države.

"Kad smo krenule u to, nadale smo se da će institucije prepoznat da to mijenjaju, a eto prevarile smo se, i danas čekamo i danas se borimo i ne znamo kad će to završit nažalost. Kada dobijemo tu sramotu od 15,2 posto nakon 7 dugih godina čekanja, onda ih moramo opet tužiti. Znači moramo opet ići ispočetka za naša prava, jer nećemo stati dok ne dobijemo sve", rekla je predsjednica Udruge Kamensko Đurđa Grozaj.

Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr