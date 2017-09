Gost Dnevnika Nove TV bio je bivši potpredsjednik Vlade Radimir Čačić koji je komentirao optužbe koje Ivica Todorić plasira posljednjih dana na svom blogu, kakvo izvješće revizije očekuje te općenito o čitavoj situaciji oko Agrokora.

Tko je ovdje u pravu Vlada ili Iivca Todorić?

I Vlada i Ivica Todorić. Vlada je, rekao bih, nesumnjivo u ponudi loših poteza koji su bili mogući u trenutku kada je došlo do ove krize u Agrokoru, povukla najmanje loš – to je lex Agrokor. A Ivica Todorić sasvim sigurno, potpuno ga razumijem, subjektivno to osjeća kao nepravdu, kao loše odluke Vlade, kao upropaštavanje njegovog djeteta, nečega što je on godinama stvarao i sasvim je sigurno da on neizbježno subjektivno vidi stvari ovako kao što ih interpretira.

Što mislite zašto je baš sad odlučio pisati ovaj blog, što se krije iza tog tajminga?

Rekao bih da je trenutak kad će se morati izaći s revizijskim izvješćima, kad će se morati cijela priča učiniti puno transparentnijom, kad će se morati ponuditi scenarij i za preostali dio koji više nije tako dugotrajan, osam, devet mjeseci je još mandata Ramljaka i njegovog tima. Fitilj postaje sve kraći i pretpostavljam da gospodin Todorić želi na određeni način i utjecati nekim svojim javnim nastupom na te procese.

Što bi financijsko izvješće moglo pokazati?

Ne znam, ali uvijek je gotovo neizbježno izvješće bilo lošije od očekivanja. Jedan od razloga za to je i da oni koji preuzimaju stvari lakše kasnije opravdavaju svoje poteze time da su stvari gore nego što se na prvi mah činilo. U nekoliko sam navrata imao priliku vidjeti takve situacije kad sam se začudio, pa sam vidio da kupci nekih tvrtki u naknadnoj evaluaciji pokazuju da su stvari 20, 30 posto gore nego što su sami procijenili u trenutku kupovine. Dakle, bit će gore nego što smo mislili.

Ukoliko bi se utvrdili elementi kaznene odgovornosti, tko bi po Vama trebao odgovarati?

Nije na meni da o tome sudim.

I sami ste sjedili u dva navrata u Vladi, slažete li se s tim da je država stvorila Ivicu Todorića jer je u datom trenutku tako to odgovaralo gospodarskoj situaciji?

Država ga nije stvorila, ali on nije stvoren bez države. Ivica Todorić kao i svi ostali poduzetnici, sve velike tvrtke u Hrvatskoj koje još uvijek postoje, neke su u međuvremenu i propadale, Kutle, Glumina banaka… ali ovi koji još uvijek postoje su nastajali u određenoj komunikaciji i uz podršku države. Bez toga se to ne bi moglo dogoditi, jer u tranzicijskim zemljama s potpunom kontrolom procesa od strane države kad imate od ukupnog BDP-a, pola ide u poreze, a od te polovice koja ide u poreze 90 posto kontrolira centralna država. Stvari su potpuno jasne. Posredno još jedan dio koji nije u centralnom državnom budžetu, opet je država jer ona daje poslove tvrtkama u privatnom sektoru. Dakle oko 60 do 70 posto svih poslovnih procesa u Hrvatskoj, što je najveća centralizacija u Europi, štetna i opasna, a ovo je jedan takav primjer, kontrolira država Hrvatska. Nema velike tvrtke u Hrvatskoj koja je nastala i opstaje bez države. Tko to tvrdi – laže.

I Vi ste bili u Vladi, vidite li neku svoju odgovornost? Jeste li primjećivali da se nešto događa, da je trebalo možda i ranije reagirati?

To su poznati procesi, ništa u tome nema novo. Međutim, nikada u Vladi nisam imao nikakav kontakt s procesima koji su dio Agrokora. Posredno sa stanovišta standarda, to je pod ministarstvom financija, potpuno mi je jasno o čemu je ovdje riječ, jer to je ministarstvo financija – ono što je vezano na ministarstvo financija, djelomično ministarstvo poljoprivrede u smislu propisa uvozi,, pšenice, cijene koje definira ministarstvo poljoprivrede. Ja sam radio graditeljstvo u smislu obnove i infrastrukture i gospodarstvo u smislu energetike.

Ovo je sad vrlo ozbiljna situacija. Vjerujete li da bi Ivica Todorić mogao destabilizirati Vladu?

Ne.

Što mislite, zašto Vlada skriva tko je pisao lex Agrokor?

Nema ni jednog razloga da to skriva.

Ali ne otkrivaju.

Često se događaju stvari. Imali ste u početku situaciju s ministrom Marićem, gdje on kao nije, pa se povlači, pa se izuzima. Čovjek je radio u Agrokoru, radio je poslove koji nisu bili prva liga, oni koji preuzimaju odgovornost, sve bazične odluke je uvijek donosio Todorić, ali onaj prvi tim direktora je bio uz njega, Marić nije bio ni to. On je bio direktor druge razine. Ali to treba reći i gotovo.

Slažete li se s tim da treba osnovati saborsko istražno povjerenstvo?

Nemam ništa protiv njega, ali nemam ništa ni za. Nikad ni jedno povjerenstvo nije napravilo ništa, osim što je svaki pojedinac član prikupljao političke poene, po definiciji subjektivno, a ovakva analiza ovakvog slučaja pretpostavlja objektivnost, inače rezultata nema nikakvog. Osim toga saborsko povjerenstvo u Hrvatskoj, nikad, ni jedno, pa ni ovo, nema stručne timove ni kapacitete da to odradi. Postoje parlamentarna povjerenstva u državama kao što je Amerika, Francuska, Njemačka i razgovarao sam u nekoliko navrata s tim ljudima – to su cijele ekipe istražitelja koje rade za njih. Ovdje je to čista politička igra koja je samo farsa za javnost.

Kako predviđate da će zavrišti cijela priča s Agrokorom?

Doći će do kupovine nekoliko kvalitetnih tvrtki, doći će do stečaja rubnih tvrtki, kriza će se razvodniti na način da će od Agrokora, recimo u ukupnom portfelju ostati otprilike pola.

