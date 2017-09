U pucnjavi u američkoj srednjoj školi jedna je osoba poginula.

Jedna je osoba ubijena, a petero ih je ozlijeđeno u pucnjavi u američkoj srednjoj školi u mjestu Freeman u saveznoj državi Washington.

Napadača je privela policija.

Jedna je učenica te škole na Twitteru objavila fotografiju djece koja sjede na podu nakon što je cijela škola blokirana.

At Freeman elementary currently. I am a junior, evacuated from the high school. At least 4 shots. pic.twitter.com/RnGbbbahbK