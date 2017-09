Ovog četvrtka Provjereno donosi nastavak priče o čovjeku zvanom Šeki kojeg različiti sugovornici optužuju za bizarne prevare. Tijekom snimanja u Velikom Pašijanu reporterku Emu Branicu, snimatelja Alana Novaka i asistenta snimatelja Gorana Jaganjca grubo su napali članovi njegove obitelji – prvo majka pa brat kojem je potom određen jednomjesečni istražni pritvor.

Nakon prvog priloga o čovjeku zvanom Šeki u redakciju stižu nove priče ljudi koji tvrde da su žrtva njegovih prevara.

Aida Sučić, još jedna žrtva koja je odlučila javno progovoriti, i sama je bila napadnuta, kaže, ali od glave obitelji – Ivice Sužnjevića Šekija, kada je sa suprugom pokušala doći do novca za koji ih je, tvrdi, prevario prilikom kupoprodaje automobila. Dok su ona i njezin muž čekali dogovoreni novac ne sluteći da je u igri prevara, bili su pozivani kao na privatne zabave, kaže, pa su tako prije dvije godine bili gosti svadbe na kojoj je Ivica oženio svoju današnju ženu i uzeo njezino prezime. Aida je ekipi 'Provjerenog' pokazala fotografiju sa svadbe i objasnila tko su bili uzvanici.



"Lijevo je odvjetnik u timu obitelji Šajnović, Ozren Korušec, njegov je otac u to vrijeme bio gradonačelnik grada Bjelovara. Do njega sjedi odvjetnik Vukmanović, vjenčani kum Ivice Šajnovića. Tu je i kuma koja je u to vrijeme bila šefica Probacijskog ureda u Županijskom odvjetništvu", ispričala je ekipi 'Provjerenog' nekoliko sekundi prije nego što se dogodio fizički napad na njih.



Kako se vijest o napadu brzo proširila, reportersku je ekipu ispred policijske postaje čekalo nekoliko ljudi koji su također iskusili odmazdu obitelji i koji su, nakon godina šutnje, ipak odlučili progovoriti. Što su podijelili pred kamerom 'Provjerenog' i koja su još imena prozvali, gledatelji mogu pogledati ovog četvrtka u 22:30 na Novoj TV.