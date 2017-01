Andrej Plenković nije izravno odgovorio je li s partnerima iz Mosta usuglašen model otkupa dionica INA-e od mađarskog MOL-a. Plenković je govorio o stavu Vlade.



"Stav Vlade koja je sastavljena od HDZ-ovih i Mostovih ministara je jedinstven. Ministar Dobrović danas će malo detaljnije izvijesitit o stavovima svog ministarstva. Model koji sam predstavio krajm prošlog tjedna po najam je najkorisniji i najprimjereniji kako bismo otkupili MOL-ove dionice INA-e. Inicijalna javno ponuda dionica HEP-a 25 minus jedna dionica je način na koji će Hrvatska ostvariti kontrolu nad dvije ključne energetske kompanije i skupiti sredstva za otkup dionica bez kreiranja novog javnog duga", kazao je Plenković dodajući kako s partnerima iz Mosta nisu razgovorali o tome hoće li branitelji dobiti sedam posto dionica HEP-a.

Premijer nije želio puno govoriti o putovanju predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u SAD o kojem javnost ima vrlo malo informacija.

"Prepustio bih Uredu predsjednice da komentira te teme. No, siguran sam da će za posjeta Americi za Hrvatsku voditi važne i korisne razgovore", kazao je Plenković.



Kad je riječ o slučaju bivšeg premijera Tihomora Oreškovića koji će raditi u Nizozemskoj, a osiguranje na koje ima pravo i kojeg se nije odrekao, poveo je sa sobom u Amsterdam što bi mogao biti veliki trošak za hrvatske porezne obveznike, premijer je kazao da će vidjeti što bi u ovom slučaju bilo najprimjerenije.

"Tu vrstu zaštite nakon prestanka mandata ima relativno uski krug osoba nakon prestanka mandata. Konkretno, za bivšeg predsjednika Vlade to je do 19. travnja, a za članove obitelji do sredine siječnja. Bivši dužnosnik uvijek se vlastitom odlukom može odreći te zaštite. Vidjet ću što je najprimjerenije, što ne bi trebalo u sigurnosnom smislu biti problem i dodatno opterećivati hrvatske porezne obveznike", kazao je Plenković.



Plenković se osvrnuo na sastanak sa hrvatskim europarlamentarcima.



"Tajming sastanka je vrlo dobar i koristan jer je na početku druge polovice njihova mandata. Ovo je prvi susret predsjednika Vlade sa zastupnicima u parlamentu, a ja sam treći premijer u njihovom mandatu. Želim održati kontinuirani dijalog sa zastupnicima. Uloga EU parlamenta i zastupnika vrlo je važna zbog brojnih zakonodavnih odluka. Razmotrili smo nekoliko ključnih tema: budućnost EU nakon odluke o Brexitu, počelo je malteško predsjedanje...", kazao je Plenković. Dodao je da će Hrvatska imati proeuropski smjer te da smo izrazito proeuropska zemlja.

Eurozastupnica Dubravka Šuica zahvalila se premijeru.

"Ne želimo djelovati u EU parlamentu kao freelanceri već u suradnji s Vladom. predstavljamo građane RH, ali i ono što ova Vlada želi komunicirati s građanima", kazala je Šuica.

"EU je malo poljuljana, ali nije ugrožena. Želimo otkloniti svaki populizam iz Hrvatske i vjerovati da je ona mainstream", kazala je. Dodala je da će se zalagati za stabilnost u hrvatskom susjedstvu.

Tonino Picula također je pozdravio sastanak s premijerom.

"EU se nalazi u ozbiljnim iskušenjima koji su političke i organizacijske prirode. Izazova je jako puno na koje u trenutku ulaska Hrvatske u EU možda nitko nije računao", kazao je Picula.