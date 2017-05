Premijer Andrej Plenković u četvrtak je bio u radnom posjetu Đakovu, gdje je dao i izjave na dnevna događanja, ponajprije ona oko objave duga Agrokora.

Prvi put nakon izbijanja krize, izvanredna uprava na čelu s Vladinim povjerenikom Ramljakom pobrojala je sva dugovanja koncerna nastala do 31. ožujka ove godine. Prema izvješću, Agrokor je dužan ukupno 40 milijardi i 409 milijuna kuna. Najveći dio tog duga odnosi se prema bankama, 24 milijarde i 494 milijuna kuna, tu je onda dug po mjenicama od 7 milijardi i 365 milijuna, te dug prema dobavljačima od 6 milijardi i 238 milijuna. U tim dugovima nisu navedena dugovanja društva Mercator.

Na novinarsko pitanje ometa li objava visine duga koncerna Agrokor Vladin plan i hoće li se u roku uspjeti vratiti dug, premijer podsjeća na dosad učinjeno po pitanju tog koncerna.

"Zamislite da nije bilo zakona o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od strateškog značaja. Moram još jednom ponoviti. Dakle, cilj mene, moje Vlade, Vlade HDZ-a, pa i naših dujučerašnjih partnera iz Mosta, je bio da se ovim zakonom spriječi gospodarski i financijski tsunami koji bi pogodio sve nas. Mislim da smo to ostvarili", naglasio je premijer Andrej Plenković.

"Izvanredna uprava radi mjesec dana, danas su dali svoje prvo izvješće sukladno zakonu i dostavili ga Ministarstvu gospodarstva i trgovačkom sudu. Njihova temeljna zadaća je bila da najprije pogledaju knjige, da pogledaju financijska izvješća i daju jasne podatke o čemu je riječ. Da bi to napravili angažirali su jednu od četiri ključne svjetske revizorske kuće koje nisu imale nikakve veze s poslovanjem Agrokora. Pregledali su dokumente i utvrdili kolike su obveze", rekao je Plenković.

"Ono što je važno je da smo mi zakonom napravili oko kompanije, omogućili da praktički dođe do mirovanja za stare obveze. Dali šansu izvanrednoj upravi da temeljem tog poteza povjerenja može dobiti svježu likvidnost, to se dogodilo prije Uskrsa. Povjerenik me izvjestio da samo od prihoda kojeg generira kompanija u proteklih mjesec dana su osigurana sredstva za plaće svih zaposlenika. Dobavljači dostavljaju robu. Njima se sve ovo što ide nakon 10. travnja, normalnim slijedom isplata dospjelih obveza, plaća. Od OPG-a do velikih dobavljača. Dakle, kompanija i sustav u ovom trenutku funkcionira normalnim poslovanjem", naglašava premijer.

"Istodobno, došli su i renomirani svjetski konzultanti, ljudi koji se bave financijskim i poslovnim restrukturiranjem ovako velikih kompanija kao što je Agrokor. Oni će iskoristiti vrijeme koje je pred nama, to je godina dana, da nastoje napraviti jedan održivi plan. I taj proces će trajati. Ono što je važno je da mi njima upravljamo. Dakle, ovo nije kriza koja je pala na nas pa ne znamo što ćemo. Mi smo stvorili instrumente koji nam omogućuju upravljanje krizom i to je ta ključna razlika između demagogije, populizma i ozbiljnih stranaka i ozbiljne Vlade. I apeliram na sve naše ljude da vide razliku između politikantstva i ozbiljne politike", poručio je na kraju premijer Plenković.