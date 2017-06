Iza nas je još jedan buran tjedan sa zanimljivim događajima i na hrvatskoj i na svjetskoj političkoj sceni koje analizira i komentira Ivana Petrović.

U Ogulinu, rodnom gradu Ivane Brlić-Mažuranić, održan je festival bajki. Njezine su specifične, jer nose poruku i poduku, pa nije na odmet da ih i odrasli s vremena na vrijeme pročitaju. Ono, poslušati Malika Tintilinića i male domaće kad upozoravaju da je slatkorječiva snaha preobražena zmija. Snaha je metafora za sve loše u zajednici društvu, pa i politici, a Šuma Striborova ono što mora nestati kako bi se iz temelja gradilo bolje.

Naš narod inače voli bajke. I voli vjerovati u ono u što želi vjerovati. Voli i mitove. Voli se kapsulirati u svojim mitskim stavovima. I kad se pokaže da, već da je ona bila tek, i dalje ne želi u to vjerovati. E da je Ivana Brlić-Mažuranić danas živa... Njezin genij zacijelo bi proizveo jednu suvremenu bajku, koju u ovom novom vremenu nema tko napisati. A protagonista ne nedostaje - premijer, Vrdoljak, Pusić, Mrak Taritaš, Bernarić, Esih, Hasanbegović, Petrov, Bulj... Joj koja bi to bajka bila. S teškim zapletom prije sretnog kraja. S vješticama i snahama zmijama, sa scilama i haribdama, s nevažnim istinama i važnim lažima.

Nakon tjedna izrežiranog dramuleta, dobili smo novu Vladu HDZ-a i HNS-a. Premijer očekuje učinkovitu suradnju, a novi potpredsjednik Vlade Štromar kaže da HNS u nju unosi svoje vrijednosti. Majko mila, koja će to vrijednosna musaka biti... Samo je pitanje tko će biti krumpir, tko preljev s vrhnjem, a tko mljeveno meso.

Eto ti ga na. Sve ove izjave, uključujući i premijerovu o HDZ-u, koji je mogao na izbore na kojima bi pobijedio, ali eto, nije, pokazuju jedno - u Hrvatskoj nema konfrontacije politika. U Hrvatskoj nema - što ćemo mi s ovršnim zakonom, a što ćete vi. U Hrvatskoj nema - što ćemo mi s poreznom politikom, a što ćete vi. U Hrvatskoj nema - koji je naš model reforme zdravstva, a koji je vaš. U Hrvatskoj nema - kako ćemo mi zaštititi socijalno najugroženije, a kako ćete vi. U Hrvatskoj se sve svodi na to što je Bulj rekao Jandrokoviću, je li Bernardić mahao kupusom na 1000 eura, by the way, našeg novca za svako novorođeno dijete, na neimanje bilo kakve razlike između lijevog i desnog centra u odnosu na ekonomiju bankarstvo i modele funkcionioranja države. Nema ni natruha nekog ''big society'' koncepta koji bi bio imenentan desnima, a ne lijevima.

Zato je u Hrvatskoj sve moguće, pa i ova koalicija, ali to se zove odrastanje, vježbanje demokracije. U kojem se sporadično jave orasi s lijeva ili Bruna Esih, Hasanbegović and CO s desna. Kao ili znak revolta ili kao oruđe destabilizacije iz svijeta sjenki, kojima hrvatska politika do te mjere obiluje da bi joj trebao jedan kolektivni istjerivač. Svi oni koji se pojave kao posljedica nekog loma samo dođu, uzlete i nestanu.

Ivan Vrdoljak je posebno zanimljiv lik iz ove hrvatske Šume Striborove. On se žrtvovao za Hrvatsku i podnio ostavku. Da nije smiješno, bilo bi tragično. Inače, Rusi su jako ljutiti zbog 450 milijuna eura nove love za Agrokor iz američkog fonda rizičnog kapitala koji upada u priču ako se nijedna banka ne odazove pozivu. Pusićka je znala za Vrdoljakove pregovore s Plenkovićem i podržavala ga i u zadnji čas mu okrenula leđa. Da joj je ponovno ponuđeno Ministarstvo vanjskih poslova, vjerojatno bi ga podržala do kraja. A što se tog Ministarstva tiče, čini se da tinja između Plenkovića i Stiera kojem su Štromarovim dolaskom djelomično uzete ovlasti na mjestu podpredsjednika Vlade i kojem je koalicija s HNS-om svejtonazorski neprihvatljiva.

Mrak Taritaš je otišla iz HNS-a skupa s Pusićkom, kao i Beus Richembergh, koji je na Facebooku pisao i HDZ-ovoj hidri. Jer HNS je kao, inače nema. Svi oni skupa imaju ludu sreću da kazneni progon u Hrvatskoj ne funkcionira. Jer u Šumi Striborovoj sve je stvar političke odluke, a ne jačine dokaza i neovisne procjene za to zaduženog sustava. U SDP-u isto đeva. Dio članstva već otvoreno govori da predsjednik SDP-a, kojeg zovu Bero, mora otići.

A hoće li otići Theresa May s čela torijevske stranke i britanske Vlade nakon što je nakon izvanrednih izbora doživjela fijasko? Prijelomna vijest je Škotska, u kojoj su torijevci pomeli i laburiste i škotsku nacionalnu stranku, koja ponovno traži referendum o izlasku. May je najviše kažnjena u Engleskoj i to od strane svojih vjernih birača koji su glasovali za ostanak Britanije u Uniji, a koje je posve zanemarila, forsirajući samo i isključivo govor o Brexitu. Pokušajte taj način vrednovanja rada političara zamisliti u Hrvatskoj. Možda na izborima 2852. godine. May će sastaviti Vladu s unionistima iz Sjeverne Irske. U svakom slučaju, lošem rezultatu unatoč, dobro je i za Britaniju i za Uniju i za predstojeći proces razdruživanja - da je Vlada torijevska. Što god tvitali kapsulirani europski birokrati u svojoj bezidejnosti. S dokazanim antisemitom, filokomunistom i prema Hamasu i Iri "frendli" nastrojenom Corbinu. Koji je na krilima terorističkog napada dobio nestvarni maksimum. S njim bi tek Brexit bio cirkus Orfei.

Najveći gubitnik ove nove kombinacije je ministar Pavo Barišić. Pogriješio je što nije slušao sebe i odmah lijepo podnio ostavku, sačuvao dostojanstvo i bio miran. Ovako po pogodbi nove koalicije, na njegovo će mjesto, po volji HNS-a, doći doktorica matematike Blaženka Divjak. Bošnjaković, za čijeg je mandata napravljena prva izmjena ovršnog zakona, ide po drugi put u pravosuđe. Najviše sreće poželit ćemo Davoru Božinoviću, dosadašnjem šefu Plenkovićeva kabineta. On preuzima MUP. A MUP je drugo ime za Had.

U proteklom tjednu dogodilo se i nešto jako, jako dobro. EU je izdvojila 357 milijuna eura za gradnju Pelješkog mosta. Konačno za most koji život znači. Pa će se s juga moći začas skoknuti u Zadar, na etnofestival, kojem posvećujemo posljednje sekunde. Neka vas pogled na domaće specijalitete ne odvede do frižidera jer večer je, a treba malo pripaziti. Ljeto je tu.

