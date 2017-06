Uber je danas u Splitu predstavio uslugu UberBOAT, prvu takvu uslugu na svijetu koja će biti dostupna tijekom ljetnih mjeseci u Hrvatskoj.

"Putem Uberove aplikacije korisnici će u samo nekoliko poteza po ekranu pametnog telefona u Splitu, Hvaru i Dubrovniku moći naručiti gliser za transfer od obale do otoka kao i za poludnevne i cjelodnevne izlete", poručuju iz Ubera.



UberBOAT nudi se kroz dvije zasebne usluge, transfer od kopna do otoka ili obrnuto, te kao poludnevna ili cjelodnevna avantura. Cijena transfera od Splita do Hvara (ili obrnuto) na gliseru za do osam putnika iznosi 2.600 HRK, dok je cijena većeg XL glisera koji može primiti do 12 putnika, od 3.300 HRK. Osim transfera, korisnici gliser mogu unajmiti za poludnevnu ili cjelodnevnu vožnju do obližnjih otoka čija cijena ovisi o prijeđenim miljama i trajanju avanture.



Plovila koja su prijavljena na UberBOAT su gliseri koji dolaze u dvije veličine, a mogu primiti do osam, za manju varijantu i do dvanaest putnika, za veće glisere. Svi pružatelji usluga licencirane su kompanije za povremeni pomorski prijevoz, čiji kapetani imaju važeće dozvole za komercijalni prijevoz.