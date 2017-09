Predsjednik uprave MOL-a Žolt Hernadi tuži Hrvatsku Europskom sudu za ljudska prava. Tvrdi da mu je Hrvatska povrijedila pravo na slobodu kretanja kada je za njim izdala međunarodnu tjeralicu. Hernadija se traži zbog optužnice da je podmitio Ivu Sanadera, a ovo još jedan njegov pravni pokušaj da izmakne ruci hrvatskog pravosuđa.

Hernadi u tužbi Sudu za ljudska prava prigovara da mu je ograničena sloboda kretanja, uključujući i napuštanje vlastite zemlje, Mađarske, zato što se boji da će biti uhićen i izručen Hrvatskoj, izvijestila je hrvatska zastupnica pred sudom u Strasbourgu.

Hernadi, koji tvrdi da se ne boji da će izgubiti tužbu, se u tužbi poziva da je europski uhidbeni nalog koji je izdala Hrvatska dosad odbilo čak devet zemalja EU dok su Njemačka i Austrija izričito rekle da ga neće uhititi. Ističe i da ga je i sam Interpol skinuo s popisa traženih osoba.

Njegove žalbe protiv uhićenja dosad su odbili Vrhovni i Ustavni sud. Posljednji korak domaćeg pravosuđa je bio zahtjev prema sudu europske unije u Luksemburgu da se očituje o uhidbenom nalogu.

"Sud je automatski donio i rješenje o prekidu postupka koje, doduše, još nije pravomoćno, ali, neovisno o tome, sada u ovoj fazi postupak zapravo stoji", rekao je glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu, Krešimir Devčić.

Hernadijeva obrana tvrdi da je za istu stvar već oslobođen pred mađarskim pravosuđem pa su od Županijskog suda tražili da se očituje jer se protiv istog okrivljenika ne mogu voditi dva postupka za isto kazneno djelo.

Odvjetnica Drenški Lasan kaže da ni presuda Europskog suda za ljudska prava u korist Hernadija ne bi automatski značila ukidanje hrvatske tjeralice.

"Europski sud samo konstatira je li došlo do povrede neke odredbe iz konvencije ili ne. On ne presuđuje daljnju fazu, on ne ukida, ne donosi takve odluke", rekla je odvjetnica Višnja Drenški Lasan.

Dok ga hrvatsko pravosuđe traži, Hernadi, kao šef MOL-a, teško može sudjelovati u pregovorima s vladom oko ponovnog otkupa INE, osim ako se ti razgovori vode samo unutar mađarskih granica.



