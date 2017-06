Iako je bilo nagađanja da bi Predrag Štromar mogao dati ostavku, budući da je izgubio izbore za varaždinskog župana, i to od Radimira Čačića, DNEVNIK.hr-u danas je iz HNS-a potvrđeno kako to nije učinio. Stoga će Štromar, prvi potpredsjednik stranke, preuzeti vođenje HNS-a do unutarstranačkih izbora.

Nakon jučerašnje ostavke koju je dao predsjednik stranke Ivan Vrdoljak postavilo se pitanje i tko će zasjesti na čelo HNS-a. Iako se odmah u kuloarima počelo govoriti da bi ga mogla naslijediti Anka Marak Taritaš, do održavanja unutarstranačkih izbora njegove će dužnosti preuzeti prvi potpredsjednik stranke Predrag Štromar.

Iako je bilo nagađanja da bi i Štromar mogao dati ostavku, budući da je izgubio izbore za varaždinskog župana, i to od Radimira Čačića, DNEVNIK.hr-u danas je iz HNS-a potvrđeno kako to nije učinio.

Podsjetimo, Štromar je dio struje koja je podržavala Vrdoljaka i zalagala se za suradnju s HDZ-om, a što dodatno dobiva na težini uoči današnje sjednice Središnjeg odbora stranke, na kojoj se odlučuje hoće li biti prihvaćena odluka Predsjedništva da se ne ide u dogovor sa strankom Andreja Plenkovića.