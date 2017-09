Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Pedrag Štromar rekao je u srijedu da upitnik koji je Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo bivšim članovima Ekspertne skupine za cjelovitu kurikularnu reformu, u kojem ih se pita jesu li spremni nastaviti s radom, nije odobrenje tim ljudima da mogu dalje raditi, već samo traženje informacije o zainteresiranosti za nastavak rada.

"Radi se o tome da ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak nije znala kakva je zainteresiranost za stručne radne skupine i samo je uputila dopis, ako će trebati dalje raditi, jesu li zainteresirani. To je samo jedan poziv - da ili ne, da se ljudi izjasne i vidimo kakvo je stanje. To nije odobrenje svim tim ljudima da mogu dalje raditi, samo se tražila informacija o zainteresiranosti", rekao je Predrag Štromar upitan smatra li da bi to moglo izazvati probleme s koalicijskim partnerom HDZ-om.

Nije konkretno odgovorio tko je na čelu obrazovne reforme, ali je istaknuo da ministrica ima potpunu podršku HNS-a i premijera Andreja Plenkovića. "Zajednički ćemo raditi na tome da reforma obrazovanja, pilot projekt počne 2018. To nam je cilj i to ćemo ostvariti na bilo koji način", kazao je Štromar.

Upitan je li premijer osobno na čelu obrazovne reforme, odgovorio je da, koliko on zna, zasad nije. "Zasad još uvijek nema izmjena u Posebnom stručnom povjerenstvu. Hoće li biti, vidjet ćemo ovih dana", dodao je.

Komentirao je i pad rejtinga HNS-a rekavši da, iako je rejting stranke u zadnje vrijeme izuzetno nizak u anketama, HNS prefrerencijalnim glasovima na izborima dokazuje koliko stvarno vrijedi.

"Mislim da je to prava anketa, a hoće li nam birači dati glas ovisi samo o nama i rezultatima. Ako ćemo imati rezultate, nema straha za HNS", ustvrdio je Štromar. (Hina)