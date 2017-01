Loši vremenski uvjeti diljem Hrvatske! Snijeg je tijekom noći i jutra u četvrtak zabijelio dijelove Dalmacije sve do Konavala pa čak i Hvara. Zimski uvjeti na cestama najvjerojatnije su uzrok i prometnih nesreća.



Zbog jake bure problema je bilo i na dubrovačkom području. Neki letovi u zračnoj luci su otkazani. A poljoprivrednici se boje mogućih šteta.

U Gospiću je u četvrtak ujutro zabilježeno 6 stupnjeva ispod nule. Uz buru u jačanju osjećaj hladnoće bio je znatno veći. No, Ličani spremno dočekuju najavljivani hladni val.

Bit će ovo izrazito hladan vikend, a gdje će bura biti najjača?

Zbog niskih temperatura i jakog i olujnog vjetra DHMZ je izdao upozorenja, većinom narančasta, dok je za sjeverni i srednji Jadran na snazi crveno... Upravo se tu očekuju i najjači udari bure - moguće i preko 180 km/h.

Da je vjetar jedini problem sve to bi još bilo koliko toliko uobičajeno, ali zbog prodora hladnog zraka pred nama je i izrazito hladan vikend.

Biljke sadrže vodu pa su one podložne smrzavanju. Mediteranske kulture poput agruma ili maslina još kako tako podnose temperature od -5 do -10, ali sve niže od toga može dovesti i do jakih oštećenja.

Iako je zima i hladnoća je očekivana, ipak na Jadranu je rijetka pojava da temperatura ni tijekom dana ne prijeđe nulu. A dojam hladnoće pojačavat će i bura.

Svi znamo da je zimi uz obalu 10-ak stupnjeva normalna pojava, i kada uz takvu temperaturu puše jača bura to se čini kao 3,4 stupnja, ali kada je temperatura ispod nule i puše tako jaka bura onda se to osjeća kao -15. Upravo to su razlozi zbog kojih se morate štititi od hladnoće pa ako ste u mogućnosti dane provedite u grijanim prostorijama.

I na kraju, ne zaboravite na vaše kućne ljubimce jer ako je vama hladno i njima je.



