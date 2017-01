U sjedištu Mitropolije zagrebačko-ljubljanske, u hramu Preobraženja Gospodnjeg, božićno arhijerejsko bogoslužje za pravoslavne vjernike koji blagdan Kristova rođenja slave po julijanskom kalendaru u subotu je predvodio metropolit Porfirije Perić, koji je upozorio na važnost praštanja u izgradnji mira, za koji odgovornost ima svatko ponaosob i svi zajedno.

Uz tradicionalnu čestitku "Mir Božji, Hristos se rodi! Vaistinu se rodi!", mitropolit Porfirije u svojoj je poruci naglasio veličinu dana i radosti rođenja Isusa Krista, koji je na svijet došao kako bi donio mir i ljubav, pri čemu je istaknuo važnost međusobnog praštanja. "Svi smo svima zgriješili, a ovaj svijet može biti raj u terenu ako svi svima kažemo oprosti", poručio je.

"Nitko nema izgovor za zlo i mržnju"

"Svi smo odgovorni jedni za druge i nitko nema izgovor za zlo, mržnju i netrpeljivost, nitko nema opravdanja za to, ma koliko vanjske okolnosti ponekad ukazivale da možda možemo biti u pravu", dodao je. Jer, naglašava metrpolit zagrebačko-ljubljanski, linija koja dijeli dobro od zla nije ni između naroda, niti između država i stranaka ili "bilo čega izvana". "Linija koja razdvaja dobro od zla prolazi kroz srce svakoga od nas. Tu se bije bitka. I zato svatko od nas ima odgovornost za dobro i mir u svijetu. Svatko od nas ponaosob i svi mi zajedno", rekao je.

Svatko treba pobijediti ponajprije sebe, dodaje, jer najveći neprijatelj su naše strasti, egoizam, mržnja, samoljublje, netrpeljivost prema drugima. A pobjeđujući njih bit ćemo pred Bogom slobodni i mirni, dodaje metropolit Porfirije. "Jer, boreći se protiv svojih strasti mi ćemo se izdići iznad onih koji se, slučajno ili namjerno, nisu u sebi uspjeli izboriti protiv istoga toga. I bit ćemo iznad njih, a oni će sebi na nesreću i kao ugljen na svoju glavu bacati to što svoj poraz u sebi i sa sobom i svojim egoizmom i mržnjom nisu uspjeli pobijediti nego su se okrenuli protiv nas. A kad kažem protiv nas, tu ne mislim ni na jedan poseban narod, niti neku posebnu crkvu ili državu, nego mislim na svakoga od nas ponaosob bez obzira kojem narodu i vjeri pripada i kako se zove“, poručio je.

Tijekom bogoslužja pročitana je poslanica patrijarha srpskog Irineja u kojoj je, uz ostalo, pozvao na život u međusobnoj bratskoj ljubavi i posebno na molitvu za "raspeto Kosovo i Metohiju" ističući da dok je Srba, bit će i Kosova.

Uoči početka svečane liturigije iz hrama Preobraženja Gospodnjeg, HRT je prenio božićnu Irinejevu poruku pravoslavnim Srbima u Hrvatskoj, koje je pozvao "da slobodno čuvaju i njeguju svoj vjerski i nacionalni identitet i unaprjeđuju svoju pravoslavnu kulturu i posjećuju svoje svete hramove" što im, kako je istaknuo, jamče zakoni države Hrvatske koju trebaju poštivati. Pozvao ih je da budu dobri građani svoje države i da se brinu o njenom napretku i općem dobru.

"Prestanite stvarati atmosferu sukoba"

Božićnu liturgiju za vjernike koji Božić slave po julijanskom kalendaru u Karlovcu je u subotu predvodio episkop gornjokarlovački Gerasim, nakon koje je poručio političarima na vlasti u Hrvatskoj i Srbiji da u ime mira prestanu stvarati atmosferu međusobne svađe i sukoba.

"Imam ja mnogo toga poručiti i političarima, ali bih radije o tome drugi put, ne baš na sam Božić. Ali mogu i sada poručiti političarima i u Zagrebu i u Beogradu - čini mi se da nas opet želite zavaditi. Učinili ste to 1991. godine, a imam osjećaj da sad opet želite isto to učiniti. I pozivam vas, u ime mira, da to ne činite", izjavio je episkop Gerasim novinarima nakon svečane božićne liturgije, koju je predvodio u karlovačkom hramu sv. Nikolaja.

Novinare je zanimalo i ima li što dodati na poslanicu srpskog patrijarha Irineja, koju je tijekom liturgije pred 40-tak prisutnih vjernika pročitao protojerej Milidrag Stokanović, a u kojoj je patrijarh pozvao Srbe u Hrvatskoj da budu dobri građani svoje države i brinu o njenom napretku i općem dobru.

Osim spomenutog apela hrvatskim i srbijanskim političarima, episkop Gerasim je kao goruće probleme istaknuo nezaposlenost iz koje proizlazi i demografsko urušavanje te odlazak mladih u inozemstvo radi egzistencije.

"Podjednako i Hrvati i Srbi imaju poprilično problema s demografskom slikom svoga naroda. Ljudi je sve manje, mladi tražeći posao, bježe iz zemlje. Iskreno, nadam se i Bogu se molim, što god je u mogućnosti da ova vlada ili bilo koja druga koja će doći, uradi što više za mladi naraštaj", kazao je.

Upitan ima li kakav "recept" za zadržavanje mladih, episkop Gerasim rekao je da ljudima "ne treba ni hljeba, ni igara, ni pljeska, već posao da mogu osigurati da žive normalno, kako to dolikuje ljudima, a na vladi je i na državi, pa i na nama u jednom dijelu da osmislimo sve što možemo samo da pomognemo ljudima i da ih zadržimo ovdje".

Bogoslužja u Vukovaru, Vinkovcima...

Svečanim lirugijskim bogoslužjem u pravoslavnim hramovima blagdan Božića proslavljen je u Vukovaru, Vinkovcima i drugim mjestima s pravoslavnim stanovništvom u na području Vukovarsko-srijemske županije, uz poruku da je radi vlastite sreće i spasenja nužno dopustiti Spasitelju da uđe pod naš krov.

Liturgijsko slavlje u vinkovačkom pravoslavnom hramu Silaska Svetog Duha na Apostole služio je paroh vinkovački, protojerej stavrofor Predrag Azap. Zazivajući na vjernike Božji blagoslov, paroh Azap čestitao im je Kristovo rođenje zaželjevši im vjere, mira i ljubavi.

"Da raskrčimo putove do svojih srdaca dopustimo novorođenom Spasitelju da uđe pod naš krov. Da nam dušu iscijeli, radost i nadu vrati, da nas božanskim životom i ljubavlju ispuni. Tada će se božićna radost pretočiti u naš život, a i srce bi svakog čovjeka svakodnevno moglo drugačije kucati“, poručio je vjernicima paroh Azap.

Vjernici koji Božić svetkuju po julijanskome kalendaru proslavili su taj blagdan na liturgijskom slavlju i u vukovarskim pravoslavnim hramovima Svetog Oca Nikolaja i Prepodobne Matere Paraskeve na Dobroj vodi. (Hina)



