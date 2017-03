Jedna od novih Vladinih mjera koja je počela protekloga tjedna trebala bi pomoći u rješavanju problema nezaposlenih mladih. Velike promjene doživio je sustav potpora za samozapošljavanje. Novčani iznosi su povećani, a Dnevnik Nove TV doznaje koliko, i može li to popraviti stanje.

Da se ljepota može dobro unovčiti, Nives Senjak shvatila je prije nešto više od četiri godine. Otvorila je kozmetički salon, odmah iskoristila poticaje za samozapošljavanje i od države dobila 25 tisuća kuna.

"Poticaj se odnosio na moje doprinose i plaću prvih godinu dana. Prva godina poduzetništva je dosta teška, tako da je dobrodošla pomoć za doprinose, da se na to ne treba trošiti određeni novac", kaže Senjak.

Više novca ostalo joj je tako za uređenje salona pa je uspjela kupiti i nove uređaje. Pomoć države stiže samo uz dobar poslovni plan: "Kakva je klijentela na tržištu, kolika je konkurencija oko mene... Dosta sam dobro taj plan razradila, i naravno, prihvatili su".

Svi koji se sada prijave na program samozapošljavanja moći će dobiti više novca nego prijašnjih godina. Ako nastupaju sami, mogu dobiti i do 35 tisuća kuna potpora, a ako se pak prijave kao zadruga, mogu dobiti i do 175 tisuća kuna.

Ako se pita poduzetnika Stevicu Kuharskog, zvuči primamljivo. S kolegama razvija aplikaciju za dostavu paketa, a državne poticaje ne bi odbio. "175 tisuća kuna, to je otprilike 25 tisuća eura - sasvim dovoljno za bilo koji startup da preživi prvih 6 mjeseci. S obzirom na to da se radi o potpori, o grantu, a ne o investiciji gdje se daje udio u vlasništvu, to je izvrsno za mlade startupe, za mlade ljude koji žele pokrenuti posao."

Poticanjem startupova, kaže, brojne države dale su ekonomiji pravi zamah. Primjerice, američka država Utah jedno vrijeme dijelila je potpore od 40 tisuća dolara. "U to vrijeme najčešće zanimanje u toj državi bilo je vozač kamiona, a danas - softverski inženjer, odnosno programer. To je pridonijelo tome da je puno startupa pokušalo nešto napraviti, a oni koji su dokazali da njihova stvar radi na tržištu - uspjeli su", veli Kuharski.

Osim što su od ove godine novčane potpore za samozapošljavanje veće, novost je i da osobe koje su se samozaposlile mogu istovremeno koristiti i mjere stručnog osposobljavanja.

