Željko Cvrtila, bivši načelnik kriminalističke policije govorio je o tome za Vijesti Nove TV.

Nestali policajac je u svom uredu ostavio osobne dokumente, što vam to govori?

To upućuje na poruku 'evo ja sam otišao, nemojte me tražiti, sa dosadašnjim životom sam prekinuo, odlazim u neki drugi način finkcioniranja', sada je li to život ili smrt teško je u ovom trenutku govoriti.

Može li to biti povezano s osobnim razlozima ili možda s nekim prijetnjama vezanim za posao, nestali je policajac član ekipe za očevid?

Pa teško je reći da bi zbog nekakvog očevida on imao neke prijetnje od nekoga za neki slučaj nad kojim je vršio očevide. Mislim da bi prije bili u pitanju osobni razlozi, jesu li u pitanju nekakvi dugovi ili nekakvi osobni obiteljski problemi, zbog kojih najčešće ljudi u Republici Hrvatskoj nestaju i odlaze.

Četiri dana je od nestanka, intenzivna potraga je u tijeku, uključio se i GSS. kakvi su izgledi, ima li šanse da ga se pronađe?

Pa to dosta ovisi o tome je li čovjek negdje otišao, možda je mijenjao identitet, pa možda započinje neki novi život negdje ili se možda radi o nekakvom nesretnom slučaju, naravno namjerno izazvanom, to sada još ne znamo. To ovisi o tome koliko taj koji nestaje želi da ga se pronađe ili eventualno njegovo tjelo.

Nema mobitela, to sigurno otežava potragu?

To svakako otežava, odnosno, mobitel bi putem lociranja pomogao ovog momenta onima koji ga u ovom trenutku traže.

Kako inače funkcionira taj sustav potrage unutar MUP-a?

Unutar MUP-a imaju nekakve naznake ciljanih potraga koje se ipak najčešće usmjeravaju prema osobama s tjeralicama, pa ih se ciljano traži. Inače mi nemamo uspostavljen sustav kao što ima Amerika ili slične države gdje se ciljano traže osobe koje su nestale. Ono što je najbitnije kod potraga je ta hitnost, u svim kaznenim djelima važna je hitnost i operativnost postupanja policije, a ovdje je to najbitnije, jer materijalnih tragova uglavnom za nestalom osobom nema, a svjedoci koji su u neko vrijeme mogli vidjeti zadnji tražene osobe, naprosto odlaze i više se tu ne zadržavaju. I najbitnije je da ih se odmah u prvim momentima pokuša identificirati kako bi mogli dati nekakav usmjeravajući trag.

Za kraj, kakve rezultate očekujete, hoće li se pronaći nestali policajac?

Većina ljudi se u nekom trenutku nađe ili se vrati, ili se nađe tijelo. Sve ovisi o tome žele li te osobe da ih se pronađe ili ne. U ovom slučaju koliko je poznato nema nekakvog oproštajnog pisma, što je indikator da osoba možda ipak nastavlja i želi živjeti, a jedan loši pokazatelj je taj što prema informacijama iz javnosti nije pronađeno oružje s tim dokumentima.

Jeste li vi u svojoj dugogodišnjoj praksi imali ovakav slučaj, ipak je relativno rijetko da nestane policajac?

Da ja se ne sjećam da je bilo ovakvih slučajeva, odnosno ako se nešto dogodilo sa policijskim službenicima, što se događa, odmah se pronađe, znači ili tijelo ili nekakav slučaj koji upućuje na nekakvo drugo kazneno djelo, ili nekakvi osobni razlozi zbog kojih je policajac namjeravao otići.