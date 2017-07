Od ovog mjeseca proširen je krug obveznika fiskalizacije. U sustav je ušla većina zanimanja koja porez plaćaju paušalno i godišnji prihodi su im do 230.000 kuna. Obrtnička udruženja smatraju da je postolarima, serviserima i drugim obrtnicima ostavljeno premalo vremena za prilagodbu, a ministar Zdravko Marić najavljuje kontrole već krajem kolovoza.

Zanat uvijek ostaje isti, ali ne i sve oko njega. Postolar Darko Horvat od ovoga tjedna mora se priviknuti na nova pravila. Paragon blokove zamijenio je fiskalnim blagajnama, i sve to morao je platiti.

"Mene konkretno ovo košta 117 kuna mjesečno. Dosta je, to je 1800 kuna godišnje. To je, ako imate nekakvo krpanje, šivanje, 20-ak kuna... Računajte, to je stotinjak popravaka", kaže gospodin Horvat.

Stotinjak popravaka i Darko je pomogao državi u suzbijanju sive ekonomije. U ovaj trošni kiosk čak je uveo i internet, jer bez toga fiskalne blagajne ne mogu raditi. S početkom srpnja, isto mora napraviti i oko 15.000 njegovih kolega, koje se oporezuje paušalno.

Izdavanje računa s novom opremom traje ipak duže no inače.

"S godinama će to ići, dok se malo ti cjenici i te šifre ne shvate. Jer ima jako puno sad toga... Sjest će to".

Obrtnicima nije sjelo to što im država nije dala rok prilagodbe na nova pravila do kraja godine, već samo do početka ovog mjeseca. Na njihove male zarade, ovo je velik trošak.

"Ttrebaju sad opet pisati dodatne aktove, interne aktove, radno vrijeme prilagoditi uređajima... Jer masu tih malih obrta je radilo prema potrebi. Sad sve to treba prilagoditi, jer ne znaju i ne mogu se odmah snaći u svemu tome", ističe Damir Židanić iz Hrvatske obrtničke komore.

Upravo zbog toga, najavljuje ministar financija Zdravko Marić, u idućih mjesec dana država će dodatno saslušati obrtnike, a zatim.

"Krajem kolovoza ćemo ići u nekakve dodatne kontrole, ali nemojte očekivati da ćemo ići, kako to narodski kažemo, džonom na ljude. Nego ćemo ići zaista partnerski", najavio je Marić.

Među paušalistima i dalje će biti skupina koja ne mora u sustav fiskalizacije. Riječ je o iznajmljivačima soba, jer oni svoj dohodak ostvaruju od imovine, a ne od samostalne djelatnosti.

